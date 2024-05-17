Снос храма УПЦ МП в центре Киева — что об этом думают люди

Люди молятся возле снесенного храма УПЦ МП в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

В Киеве снесли "храм-маф" Украинской православной церкви Московского патриархата у музея истории Украины. Сооружение у фундамента Десятинной церкви в столице построили в 2012 году. Судебные дела по незаконности строительства здания продолжались несколько лет, а в 2023-м суд обязал снести церковь, которую построили без разрешений в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство.

Корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн спросил киевлян, что они об этом думают.

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Снос храма УПЦ МП в Киеве

Кто-то из верующих пришел попрощаться с храмом, а кто-то поддерживает позицию, что незаконных церквей в Украине не должно быть.

Снос храма УПЦ МП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Я против этого, потому что храм был, порядок был там, то, что документы там, ну мы все понимаем, не глупые", — сказал мужчина, который пришел к снесенному храму.

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не убедил, что Онуфрий связан с российской церковью, с Кириллом за 2,5 года. Мужчина считает, что храм снесли из-за политического уклона, ведь ПЦУ давит.

Люди молятся возле снесенного храма УПЦ МП в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Другая женщина заявила, что решение о сносе храма правильное.

"Я считаю, что правильно, пока сейчас у нас такое делается, пока у нас война, правильно, и чем больше такого не будет, таких церквей, тем лучше будет", — добавила она.

Напомним, в Киеве снесли храм-МАФ возле Десятинной церкви на территории Национального музея истории в ночь на 17 мая. Сооружение, которое незаконно построили представители УПЦ (МП), было расположено в буферной зоне ЮНЕСКО, где любое строительство запрещено.

Также с начала полномасштабного вторжения только 685 церквей перешли в Православную церковь Украины (ПЦУ). Больше всего таких, в частности, на Киевщине, Хмельнитчине и Винничине. Вместе с тем, на территории нашего государства продолжают действовать еще более 8 тысяч храмов, связанных со страной-агрессором.