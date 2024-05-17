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У Києві знесли храм-МАФ, який незаконно збудувала громада УПЦ (МП)

17 травня 2024 09:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві знесли храм-МАФ, який незаконно збудувала громада УПЦ (МП)
Місце, де був збудований храм. Фото: Десятинний монастир
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві знесли храм-МАФ біля Десятинно'ї церкви  на території Національного музею історії у ніч проти 17 травня. Споруду,  яку незаконно побудували представники УПЦ (МП), була розташована у буферній зоні ЮНЕСКО, де будь-яке будівництво заборонене. 

Про це повідомили у Telegram-каналі Десятинного монастиря та Media Center.

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Знесення храму-МАФу

"Храму який освячував Блаженнійший Митрополит Володимир, та Блаженнійший Митрополит Онуфрій більше не існує", — написали представники Десятинного монастиря, говорячи про знесення споруди. 

Там розповіли, що спочатку храм оточили військові та представники поліції, яких було більше сотні. Кажуть, що правоохоронці також намагалися затримати братію монастиря. 

Згодом до місця споруди почала під'їжджати техніка та бульдозери, щоб знести її. 

"На місці включено глушники мобільного зв'язку та інтернету, оціплен увесь периметр гори поліцією. Чутно шум бульдозерів", — написали представники Десятинного монастиря.

Незадовго після цього стало відомо, що храм таки знесли. Ікони, хрести та престол, припускають, теж вивезли у вантажівках разом із його залишками. 

Що кажуть у Національному музеї історії

"Національний музей історії прагне забезпечити максимальний доступ українців до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави", — сказав директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Зазначається, що будівництво будівлі відбулося незаконно, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Ба більше, будівлю так і не ввели в експлуатацію у належному порядку. 

Представники музею додають, що громаду УПЦ (МП) зобов'язали знести храм-МАФ ще у лютому 2023 року. Однак, цього не було зроблено, а на порушника неодноразово накладали штраф за не виконання. 

Тоді ж ці обов'язки взяв на себе музей. Однак, через брак коштів, оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення храму. 

"За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Донатили 2266 осіб. Найбільші два донати — по 30 тисяч гривень, а найменший — 10 копійок", — розповіли у музеї. 

Нагадаємо, нещодавно експертна комісія Мінкульту позбавила колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки та заявила, що вона може бути демонтована.

Своєю чергою у КМДА розповіли, чи планують демонтаж споруди. 

Київ
ЮНЕСКО
будівництво
храми
столиця

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