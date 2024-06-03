Сняли средства с карты — в Киеве работники банка купили украшения более шести миллионов гривен

Обыск у мошенников. Фото: Нацполиция

В Киеве работники банка — руководитель и два его пособника присвоили 6,2 млн грн. Они сняли средства с банковского счета клиентки и приобрели украшения.

Об этом сообщает полиция Киева.

Читайте также:

Задержание мошенников. Фото: Нацполиция

Мошенничество в Киеве — что известно

"Злоумышленники с помощью поддельных документов сняли средства с банковского счета клиентки, приобрели украшения и разделили между собой. Кроме того, следствием установлены еще пять потерпевших, со счетов которых они аналогичным образом сняли средства. За совершенное фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что в преступную группу входило три человека: 32-летний управляющий филиала банка и двое его знакомых.

У мошенников изъяты улики. Фото: Нацполиция

"Работник финучреждения выбрал среди клиентов банка женщину, на счету которой хранится значительная сумма денег и передал ее данные 42-летнему знакомому, изготовившему фиктивные документы на ее имя. В дальнейшем их 29-летняя сообщница, используя поддельные документы, сняла со счета потерпевшей почти 6,2 млн грн", — добавили в полиции.

Точная сумма нанесенного ими ущерба устанавливается, по предварительным подсчетам она может достигать 10 млн грн.

Украшения, купленные на ворованные деньги. Фото: Нацполиция

У фигурантов изъяли ряд доказательств, подтверждающих их вину, среди которых в частности "черновые" записи и телефоны с перепиской, парики, которые использовала одна из фигуранток для маскировки деньги и ювелирные украшения, приобретенные за средства пострадавших, а также три автомобиля.

Изъяты средства. Фото: Нацполиция

"Следователи процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190, Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреблением служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. В настоящее время следователи обратились в суд по суду ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей. Санкция инкриминируемой фигурантам статьи предусматривает до 12 лет заключения", — говорится в сообщении.

Задержание аферистов. Фото: Нацполиция

Напомним, 27 мая во львовском бизнес-центре "Меридиан" разоблачили масштабную ботоферму, которая могла выманивать деньги из украинцев. Полиция уже открыла уголовное производство.

Ранее мы писали, что полиция задержала киевлянина, обещавшего помочь водителям успешно сдать экзамены на получение категории "С" в сервисных центрах МВД за 10 тысяч гривен.