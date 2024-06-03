Зняли кошти з картки — у Києві працівники банку купили прикрас на понад шість мільйонів гривень

Обшук у шахраїв. Фото: Нацполіція

У Києві працівники банку — керівник та двоє його посібників — привласнили 6,2 млн грн. Вони зняли кошти з банківського рахунку клієнтки та придбали на них прикраси.

Про це повідомляє поліція Києва.

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"Зловмисники за допомогою підроблених документів зняли кошти з банківського рахунку клієнтки, придбали прикраси й розділили між собою. Крім того, слідством встановлено ще п’ятьох потерпілих, з рахунків яких вони аналогічним чином зняли кошти. За вчинене фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні.

Наразі встановлено, що до злочинної групи входило троє осіб: 32-річний керуючий філії банку й двоє його знайомих.

У шахраїв вилучено докази. Фото: Нацполіція

"Працівник фінустанови обрав серед клієнтів банку жінку, на рахунку якої зберігається значна сума грошей, та передав її дані 42-річному знайомому, який виготовив фіктивні документи на її ім’я. Надалі їхня 29-річна спільниця, використовуючи підроблені документи, зняла з рахунку потерплої майже 6,2 млн грн", — додали у поліції.

Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.

Прикраси, куплені на крадені гроші. Фото: Нацполіція

У фігурантів вилучили низку речових доказів, що підтверджують їх вину, серед яких зокрема "чорнові" записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з фігуранток для маскування, гроші та ювелірні прикраси, придбані за кошти потерпілих, а також три автомобілі.

Вилучені кошти. Фото: Нацполіція

"Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомили фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 190, Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо-великих розмірах. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Санкція інкримінованої фігурантам статті передбачає до 12 років ув’язнення", — додали правоохоронці.

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Нагадаємо, 27 травня у львівському бізнес-центрі "Меридіан" викрили масштабну ботоферму, яка могла виманювати гроші з українців. Поліція вже відкрила кримінальне провадження.

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