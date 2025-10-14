Видео
Видео

Главная Киев Исчезновение света в части Киева — что говорят в ДТЭК

Исчезновение света в части Киева — что говорят в ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 23:54
Отсутствие электроэнергии в части Киева — как комментирует ДТЭК
Киев во время отключения света. Фото: Новини.LIVE

Вечером во вторник, 14 октября, в нескольких районах Киева пропал свет. Энергетики уже установили причину аварии.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Скриншот сообщения ДТЭК

Как в ДТЭК комментируют отсутствие электроэнергии

Свет во все дома обещают вернуть в течение ближайших часов. В случае изменений граждан будут информировать.

Напомним, вечером 14 октября в Соломенском, Голосеевском, Печерском районах и центре Киева исчезло электроснабжение. Местные жители сообщали, что света нет ни в домах, ни на улицах.

Ранее вечером 14 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В частности, ограничения применили в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах Киевской области.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
