Отсутствие электроэнергии в части Киева — как комментирует ДТЭК

Исчезновение света в части Киева — что говорят в ДТЭК
Дата публикации 14 октября 2025 23:54
Киев во время отключения света. Фото: Новини.LIVE
Вечером во вторник, 14 октября, в нескольких районах Киева пропал свет. Энергетики уже установили причину аварии.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Как в ДТЭК комментируют отсутствие электроэнергии
Свет во все дома обещают вернуть в течение ближайших часов. В случае изменений граждан будут информировать.
Напомним, вечером 14 октября в Соломенском, Голосеевском, Печерском районах и центре Киева исчезло электроснабжение. Местные жители сообщали, что света нет ни в домах, ни на улицах.
Ранее вечером 14 октября в нескольких областях Украины ввели аварийные отключения света. В частности, ограничения применили в Бориспольском, Броварском и Обуховском районах Киевской области.
