Відсутність електроенергії в частині Києва — як коментує ДТЕК

Київ під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Увечері у вівторок, 14 жовтня, у декількох районах Києва зникло світло. Енергетики вже встановили причину аварію.

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення ДТЕК

Як у ДТЕК коментують відсутність електроенергії

Світло в усі домівки обіцяють повернути впродовж найближчих годин. У разі змін громадян інформуватимуть.

Нагадаємо, увечері 14 жовтня в Солом'янському, Голосіївському, Печерському районах і середмісті Києва зникло електропостачання. Місцеві мешканці повідомляли, що світла немає ані в будинках, ані на вулицях.

Раніше ввечері 14 жовтня в декількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема, обмеження застосували в Бориспільському, Броварському та Обухівському районах Київщини.