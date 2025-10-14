Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Зникнення світла в частині Києва — що кажуть у ДТЕК

Зникнення світла в частині Києва — що кажуть у ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 23:54
Відсутність електроенергії в частині Києва — як коментує ДТЕК
Київ під час відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Увечері у вівторок, 14 жовтня, у декількох районах Києва зникло світло. Енергетики вже встановили причину аварію.

Про це повідомили у ДТЕК.

Реклама
Читайте також:
У частині Києва ввечері 14 жовтня 2025 року немає світла
Скриншот повідомлення ДТЕК

Як у ДТЕК коментують відсутність електроенергії 

Світло в усі домівки обіцяють повернути впродовж найближчих годин. У разі змін громадян інформуватимуть.

Нагадаємо, увечері 14 жовтня в Солом'янському, Голосіївському, Печерському районах і середмісті Києва зникло електропостачання. Місцеві мешканці повідомляли, що світла немає ані в будинках, ані на вулицях.

Раніше ввечері 14 жовтня в декількох областях України запровадили аварійні відключення світла. Зокрема, обмеження застосували в Бориспільському, Броварському та Обухівському районах Київщини.

Київ електроенергія електропостачання ДТЕК відключення світла
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації