"Золотой ремонт" брусчатки в самом центре Киева: фоторепортаж Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

На днях в сети начала распространяться информация, что в центре Киева начали ремонт брусчатки в центре Киева за 300 миллионов гривен. Украинцев возмутила такая новость, они считают, что лучше потратить эти средства на автомобили для ВСУ.

Издание Новини.LIVE побывало на месте ремонта дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.

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Добавим, что в "Киевавтодоре" опровергли информацию о 300 млн грн и назвали ее "фантазией". В организации сообщили, что брусчатка обойдется в 12 миллионов.

"Все делается собственными силами, работают рабочие путеэксплуатационных участков. Даже бордюры мы оставляем вдоль дороги старые, чтобы сэкономить средства. Расходы направляются исключительно на ремонт основания улицы. А сумма в 300 миллионов гривен — это чьи-то фантазии", — пояснили там.

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Ремонт дороги в центре Киева на ул. Богдана Хмельницкого. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ранее мы писали, что Кабмин принял ряд кадровых решений из-за состояния укрытий в столице и стране. В частности, Правительство объявило выговоры главе Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко и нескольким руководителям районных администраций.