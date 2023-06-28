"Золотий ремонт" бруківки в самому центрі Києві: фоторепортаж Новини.LIVE
Днями в мережі почала ширитись інформація, що в центрі Києва розпочали ремонт бруківки в центрі Києва за 300 мільйонів гривень. Українців обурила така новина, вони вважають, що краще витратити ці кошти на автомобілі для ЗСУ.
Видання Новини.LIVE побувало на місці ремонту дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.
"Золотий ремонт" у центрі Києва
Додамо, що в "Київавтодор" спростували інформацію про 300 млн грн і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів.
"Все робиться власними силами, працюють робітники шляхоексплуатаційних дільниць. Навіть бордюри ми залишаємо вздовж дороги старі, аби заощадити кошти. Витрати спрямовуються виключно на ремонт основи вулиці. А сума в 300 мільйонів гривень — це чиїсь фантазії", — пояснили в установі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Зокрема Уряд оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій.