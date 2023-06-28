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"Золотий ремонт" бруківки в самому центрі Києві: фоторепортаж Новини.LIVE

28 червня 2023 19:04
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
"Золотий ремонт" бруківки в самому центрі Києві: фоторепортаж Новини.LIVE
Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Днями в мережі почала ширитись інформація, що в центрі Києва розпочали ремонт бруківки в центрі Києва за 300 мільйонів гривень. Українців обурила така новина, вони вважають, що краще витратити ці кошти на автомобілі для ЗСУ.

Видання Новини.LIVE побувало на місці ремонту дороговартісного ремонту доріг у Києві та приготувало фоторепортаж.

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"Золотий ремонт" у центрі Києва

Додамо, що в "Київавтодор" спростували інформацію про 300 млн грн і назвали її "фантазією". В організації повідомили, що бруківка обійдеться у 12 мільйонів. 

"Все робиться власними силами, працюють робітники шляхоексплуатаційних дільниць. Навіть бордюри ми залишаємо вздовж дороги старі, аби заощадити кошти. Витрати спрямовуються виключно на ремонт основи вулиці. А сума в 300 мільйонів гривень — це чиїсь фантазії", — пояснили в установі.

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

 

Ремонт дороги у центрі Києва по вул. Богдана Хмельницького. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кабмін ухвалив низку кадрових рішень через стан укриттів у столиці та по країні. Зокрема Уряд оголосив догани голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та кільком керівникам районних адміністрацій.

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