В Чернобыльской зоне лошади Пржевальского пережили сложную зиму

Конь Пржевальского. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Популяция лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне вошла в весну в ослабленном состоянии после сложной зимы. В то же время большинство животных выжило, а с появлением зеленой травы их состояние постепенно улучшается.

Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как лошади Пржевальского пережили зиму в Чернобыльской зоне

По наблюдениям специалистов, в этом году лошади Пржевальского встретили весну в худшей физической форме, чем в предыдущие годы. Однако ключевым является то, что значительная часть поголовья смогла пережить зиму, включая жеребенка, который родился поздно и даже в холодный период продолжал питаться молоком.

Интересно, что этот жеребенок смог адаптироваться к сложным условиям — у него сформировалась характерная длинная густая шерсть, что свидетельствует о способности вида приспосабливаться к низким температурам.

С наступлением весны и появлением свежей травы состояние животных постепенно улучшается. Благодаря более полноценному питанию у лошадей восстанавливается вес и улучшается пищеварение. В то же время часть популяции все еще имеет признаки истощения, авитаминоза и выпадения шерсти.

Специалисты предполагают, что такие симптомы могут быть связаны с зимним стрессом, ограниченным рационом — в частности поеданием коры деревьев — а также возможным влиянием клеща Sarcoptes scabiei. Этот паразит распространен среди хищников и может вызвать аллергические реакции у лошадей даже через косвенный контакт с зараженными поверхностями.

Во время мониторинга также было зафиксировано беременных кобыл, что свидетельствует о сохранении репродуктивного потенциала популяции, несмотря на сложные условия зимовки. Отсутствие признаков серьезных заболеваний дает основания полагать, что с улучшением условий и появлением достаточного количества корма животные смогут самостоятельно восстановиться.

