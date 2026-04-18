Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Чернобыльской зоне лошади Пржевальского пережили сложную зиму

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 20:18
Конь Пржевальского. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Популяция лошадей Пржевальского в Чернобыльской зоне вошла в весну в ослабленном состоянии после сложной зимы. В то же время большинство животных выжило, а с появлением зеленой травы их состояние постепенно улучшается.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Как лошади Пржевальского пережили зиму в Чернобыльской зоне

По наблюдениям специалистов, в этом году лошади Пржевальского встретили весну в худшей физической форме, чем в предыдущие годы. Однако ключевым является то, что значительная часть поголовья смогла пережить зиму, включая жеребенка, который родился поздно и даже в холодный период продолжал питаться молоком.

Интересно, что этот жеребенок смог адаптироваться к сложным условиям — у него сформировалась характерная длинная густая шерсть, что свидетельствует о способности вида приспосабливаться к низким температурам.

Коні Пржевальського у Чорнобильській зоні відновлюються після складної зими
Лошади Пржевальского. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

С наступлением весны и появлением свежей травы состояние животных постепенно улучшается. Благодаря более полноценному питанию у лошадей восстанавливается вес и улучшается пищеварение. В то же время часть популяции все еще имеет признаки истощения, авитаминоза и выпадения шерсти.

Специалисты предполагают, что такие симптомы могут быть связаны с зимним стрессом, ограниченным рационом — в частности поеданием коры деревьев — а также возможным влиянием клеща Sarcoptes scabiei. Этот паразит распространен среди хищников и может вызвать аллергические реакции у лошадей даже через косвенный контакт с зараженными поверхностями.

Во время мониторинга также было зафиксировано беременных кобыл, что свидетельствует о сохранении репродуктивного потенциала популяции, несмотря на сложные условия зимовки. Отсутствие признаков серьезных заболеваний дает основания полагать, что с улучшением условий и появлением достаточного количества корма животные смогут самостоятельно восстановиться.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее в Чернобыльской зоне заметили редкий вид косуль. По словам экологов, это свидетельствует о постепенном восстановлении экосистемы.

А также в Чернобыле появилась редкая птица. Ее не видели в регионе уже около 50 лет.

Чернобыль Чернобыльская зона лошадь
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации