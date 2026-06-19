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Головна Київ Шакал золотистий: у Чорнобилі виявили хижака

Шакал золотистий: у Чорнобилі виявили хижака

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Дата публікації: 19 червня 2026 21:02
У Чорнобильському заповіднику виявили шакала золотистого
Шакал золотистий. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському заповіднику офіційно підтвердили появу шакала звичайного (золотистого). Вид, який активно розширює ареал в Україні та Європі, зафіксували безпосередньо на території зони відчуження. Раніше його присутність лише опосередковано фіксували спостереженнями.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

У Чорнобилі виявили золотистого шакала

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксовано появу шакала звичайного, або золотистого. Це хижак, який останніми десятиліттями активно розширює свій ареал проживання в Україні та Європі.

Підтвердження його присутності отримали на початку червня 2026 року — на дорозі між містом Чорнобиль і Прип’яттю виявили шакала, який загинув унаслідок наїзду автомобіля. До цього часу вид у заповіднику реєстрували лише за допомогою фотопасток, слідів та окремих візуальних спостережень, однак точну ідентифікацію було ускладнено.

Фахівці зазначають, що шакал займає проміжне положення між лисицею та вовком — він більший за лисицю, але менший за вовка. Це обережний нічний хижак, який уникає контакту з людиною та добре адаптується до різних умов середовища.

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За даними спостережень, шакал звичайний нині активно розселяється територією України та вже трапляється в різних регіонах, найбільше — на півдні країни. У Чорнобильському заповіднику його чисельність наразі залишається низькою, і вид не чинить суттєвого впливу на екосистему.

Екологи відзначають, що поява нового хижака може впливати на популяції інших видів, зокрема лисиці та єнотоподібного собаки. Водночас вони наголошують, що ці зміни є природними для динаміки екосистеми й не становлять загрози.

Як відомо, шакал — обережна всеїдна тварина вагою близько 15 кг із сіро-рудим або золотистим забарвленням і характерним чорним кінчиком хвоста. Він веде переважно нічний спосіб життя, формує стійкі пари та спільно виховує потомство, а для людини небезпеки не становить.

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Скриншот повідомлення Чорнобильського заповідника/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у травні 2026 року у Чорнобильському заповіднику зафіксували оленя, який рухався серед повалених дерев і густих хащ. У природоохоронній зоні опублікували атмосферне фото тварини в дикому середовищі. Фахівці зазначають, що дикі тварини продовжують адаптуватися до складних умов і не зупиняються перед природними перешкодами.

Новини.LIVE також писали, що у Чорнобильській зоні коні Пржевальського пережили складну зиму, однак вийшли з неї в ослабленому стані. Попри це, більшість тварин вижила, зокрема й пізно народжене лоша, яке змогло адаптуватися до морозів. З настанням весни та появою свіжої трави стан популяції поступово покращується, хоча частина коней ще має ознаки виснаження.

тварини Чорнобиль Чорнобильська зона
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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