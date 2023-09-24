Как улучшить общественный транспорт в Киеве - интервью с транспортным экспертом Александром Гречко

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко. Фото: Новини.LIVE

В Киеве существует множество проблем с общественным транспортом, из-за которых люди все чаще пересаживаются на автомобили — обо всех проблемах вы можете прочитать в предыдущем материале Новини.LIVE. Но что нужно делать, чтобы наоборот побудить людей к пользованию общественным транспортом?

Транспортный эксперт и соучредитель ОО "Пассажиры Киева" рассказал в интервью Новини.LIVE как сделать общественный транспорт более удобным и эффективным в использовании.

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— А как насчет автобусов и троллейбусов? Из того, что я вижу, автобусы в хорошем состоянии, много новых. Могут ли они заменить когда-нибудь, хотя бы частично, маршрутки? Или их для этого недостаточно?

— Автобусов в Киеве на самом деле достаточно. Сейчас есть проблема в дефиците водителей и в том, что Департамент транспорта экономит, не выделяет на то, чтобы больше было подвижного состава автобусов на улицах. То есть из 500 автобусов используется только 300 — примерно такие цифры.

Автобус на Подоле в Киеве. Фото: Новин​и.LIVE/Игорь Кузнецов

И еще действительно проблема в том, что когда руководитель Дептранса считает, что малый пассажиропоток, а люди жалуются, что долго ждут транспорта, потому что он не выпускает все автобусы на улицы города, то мы видим ситуацию, опять же, с пробками там, где их могло не быть.

На самом деле Киеву нужно делать именно акцент на увеличении количества троллейбусов и трамваев, потому что это и экологичный, и самый эффективный вид транспорта. Тем более, что в Киеве самая большая в мире контактная троллейбусная сеть. Я надеюсь, что у нас все же в какой-то период времени изменится политика, и мы будем развивать качественный общественный транспорт.

— Насколько я знаю, самый эффективный способ борьбы с пробками — это развитие общественного транспорта. Как побудить людей отложить свой удобный автомобиль и пересесть на общественный транспорт?

— Ну, мне хотелось бы, чтобы мы не заставляли их, а чтобы они видели, что это надежный, эффективный, быстрый и экономный транспорт и сами хотели на него пересесть.

Я сам и водитель, и пассажир общественного транспорта, и юзер велосипеда. И вот что меня удерживает от того, чтобы я каждый день пользовался общественным транспортом: он непредсказуем, он может остановиться во время воздушной тревоги.

Уже год действует это бессмысленное решение, по моему мнению, и по мнению многих людей, даже писали 6 петиций, чтобы это решение было отменено. И соответственно для многих людей это лотерея. Переходя на наземный транспорт, они не знают, доедут ли они до пункта назначения или нет.

Автобусы курсируют на Подоле, Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Это также большая проблема для людей, живущих на левом берегу Киева, потому что они фактически становятся отрезаны. Ни наземный транспорт, ни красная, ни зелёная линии метро не едут.

Но, если стоящие в пробках водители будут видеть, что их обгоняет общественный транспорт — один, второй, третий автобус, троллейбус, который стоит всего 8 гривен — а ты едешь в центр на автомобиле, палишь бензин, должен платить за страховку, должен заплатить за парковку.

И ты думаешь — а зачем я еду, если я могу быстро доехать общественным транспортом, который еще и не переполнен? Я могу читать книгу или смотреть фильм в телефоне. И транспорт с кондиционером. Почему бы им не пользоваться?

Конечно, будет часть водителей, которые просто будут дальше пользоваться автомобилями. Но нужно побуждать людей, рекламировать и показывать, что общественный транспорт действительно классный.

И в это нужно вкладывать средства, а не в развязки, саздающие пробки. И они очень дороги во время строительства, а потом еще очень дорогие в содержании.

— И еще одно большое неудобство, по моему мнению, это отсутствие возможности оплатить проезд в маршрутке картой. Как так — в стране же полная диджитализация?

— К сожалению, такая ситуация есть в Киеве и немного в других городах, но на самом деле многие города Украины ввели безналичную оплату, даже у частных перевозчиков.

В Киеве один частный перевозчик на одном маршруте запускал возможность бесконтактной оплаты. Люди пользовались буквально полтора месяца, но этого перевозчика лишили лицензии. Это то, о чем я вам говорил — ты можешь где-то пытаться предоставлять более качественные услуги, но завтра у тебя заберут возможность перевозить пассажиров и все.

И это действительно проблема, что все перевозчики частные в Киеве работают за наличные деньги. Никто за этими наличными не следит, а это очень большие объемы средств. И, в сущности, перевозчик может сказать: "Я заработал сегодня 100 гривен только", а он там на маршруте заработал условные 10 000 гривен.

Маршрутка собирает пассажиров на конечной остановке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Как эти средства распределяются? Кому какая сумма заносится? Так эта система функционирует, и никто не знает, сколько эти частные маршрутки перевозят пассажиров. Использование наличных денег позволяет не платить налоги в том объеме, в котором требуется. И вот мы видим проблему этого серого рынка перевозки — это большие объемы средств, которые просто потом идут в разные направления, и, к сожалению, не на развитие Киева.

— А что вы думаете о поднятии тарифов на проезд? Целесообразно ли это?

— Я скажу, что цены должны быть другими, не такими, как в Киеве. В чем проблема в Киеве — очень часто манипулируют этим, и я считаю, что это очень такая грязная манипуляция, что в Киеве самый дешевый транспорт в мире.

Да, можно за 8 гривен один раз проехаться, но проблема в том, что нет удобных и дешевых проездных. То есть разовая поездка стоит 8 гривен, а в месяц проездной стоит 1200 гривен. Его фактически никто из киевлян не покупает.

Киевляне проходят у конечной остановки маршрутки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

А в европейских городах оно наоборот — ты покупаешь раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода, раз в год проездной и, чем на больший срок ты его покупаешь, тем дешевле тебе выходит день поездки.

В таком случае, например, будь у меня годовой проездной и я бы знал, что транспорт удобен, я бы меньше использовал автомобиль. А так как у нас дорогие проездные, они только на месяц, а у нас кичатся тем, что очень дешевые разовые поездки.

То есть то, что нужно сделать с тарифами в Киеве — это изменить тарифообразование, чтобы были проездные на время. Чтобы человек не был зависим от того, что он там должен делать 3 пересадки. Он один раз купил и доехал из пункта А в пункт Б за определенную сумму.

И чтобы было предусмотрено, чтобы были удобные проездные на месяц, три месяца, на полгода. И конечно, дорогими должны быть разовые поездки. В перспективе должно измениться именно тарифообразование, но если разовые поездки станут дорогими, то проездные должны быть точно выгоднее.