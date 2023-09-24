Як покращити громадський транспорт в Києві — інтервʼю з транспортним експертом Олександром Гречко

Співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко. Фото: Новини.LIVE

У Києві існує безліч проблем з громадським транспортом, через які люди все частіше пересідають на автомобілі — про всі проблеми ви можете прочитати в попередньому матеріалі Новини.LIVE. Але що потрібно робити, щоб навпаки спонукати людей до користування громадським транспортом?

Транспортний експерт та співзасновник ГО "Пасажири Києва" розповів в інтервʼю Новини.LIVE як зробити громадський транспорт зручнішим та ефективнішим у використанні.

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— Олександре, як щодо автобусів та тролейбусів? З того, що я бачу, автобуси в непоганому стані, багато нових. Чи можуть вони замінити колись, хоча б частково, маршрутки? Чи їх для цього недостатньо?

— Автобусів у Києві насправді достатньо. Зараз є певна проблема в дефіциті водіїв і в тому, що Департамент транспорту економить, не виділяє на те, щоб більше було рухомого складу автобусів на вулицях. Тобто з 500 автобусів використовується тільки 300 — приблизно такі цифри.

Автобус на Подолі в Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

І ще дійсно проблема в тому, що, коли керівник Дептрансу вважає, що малий пасажиропотік, а люди скаржаться, що довго чекають транспорту, бо він не випускає всі автобуси на вулиці міста, то ми бачимо ситуацію, знову ж таки, з заторами там, де їх могло б не бути.

Насправді Києву потрібно робити саме акцент на збільшення кількості тролейбусів і трамваїв, тому що це і екологічний, і найефективніший вид транспорту. Тим паче, що в Києві найбільша в світі контактна мережа тролейбусна. Тож я сподіваюся, що у нас все ж таки у якийсь період часу зміниться політика, і ми будемо розвивати якісний громадський транспорт.

— Наскільки я знаю, найефективніший спосіб боротьби з заторами — це розвиток громадського транспорту. Як спонукати людей відкласти своє зручне авто і пересісти на громадський транспорт?

— Ну, мені б хотілось, щоб ми не змушували їх, а щоб вони бачили, що це надійний, ефективний, швидкий та економний транспорт і самі хотіли на нього пересісти.

Я сам і водій, і користувач громадського транспорту, і користувач велосипеду. І ось що мене стримує від того, щоб я кожен день користувався громадським транспортом: він непередбачуваний, він може зупинитись під час повітряної тривоги.

Вже рік діє це безглузде рішення, на мою думку, і на думку багатьох людей, які навіть підписали 6 петицій, щоб це рішення було скасовано. І, відповідно, для багатьох людей це лотерея. Сідаючи в наземний транспорт, вони не знають доїдуть вони до пункту призначення чи ні.

Автобуси курсують на Подолі, Київ. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Це також велика проблема для людей, які живуть на лівому березі Києва, тому що вони фактично стають відрізані. Ні наземний транспорт, ні червона, ні зелена лінії метро не їдуть.

Але, якщо водії, які стоять в заторах бачитимуть, що їх обганяє громадський транспорт — один, другий, третій автобус, тролейбус, який коштує всього 8 гривень — а ти їдеш в центр на автомобілі, палиш бензин, маєш платити за страхування, маєш заплатити, за паркування.

І ти думаєш — а навіщо я оце їду, якщо я можу швидко доїхати громадським транспортом, який ще й не переповнений? Я можу собі читати книжку чи дивитися фільм в телефоні. І транспорт з кондиціонером. То чого б ним не користуватись?

Звичайно, що буде частина водіїв, які просто будуть далі користуватися автомобілями. Але треба спонукати людей, рекламувати і показувати, що громадський транспорт дійсно класний.

І в це треба вкладати кошти, а не в розв'язки, які створюють затори. І вони надзвичайно дорогі під час будівництва, і потім ще дуже дорогі в утриманні.

— І ще одна велика незручність, на мою думку, це відсутність можливості оплатити проїзд в маршрутці карткою. Як так — у країні ж повна діджиталізація?

— На жаль, така ситуація є в Києві і трошки в інших містах, але насправді багато міст України ввели безготівкову оплату, навіть у приватних перевізників.

У Києві один приватний перевізник на одному маршруті запускав цю можливість безконтактної оплати. Люди покористувалися буквально півтора місяці, але цього перевізника позбавили ліцензії. Це те, про що я вам казав — ти можеш десь намагатись надавати більш якісні послуги, але завтра в тебе заберуть можливість перевозити пасажирів і все.

І це дійсно проблема, що всі перевізники приватні в Києві працюють за готівку. Ніхто за цією готівкою не слідкує, а це дуже великі обсяги коштів. І, по суті, перевізник може сказати: "Я заробив сьогодні 100 гривень тільки", а він там на маршруті заробив умовні 10 000 гривень.

Маршрутка збирає пасажирів на кінцевій зупинці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Як ці кошти розподіляються? Кому яка сума заноситься? Так ця система функціонує, і ніхто не знає, скільки ці маршрутки приватні перевозять пасажирів. Використання готівки дозволяє не сплачувати податки в тому обсязі, у якому потрібно. І от ми бачимо проблему цього сірого ринку перевезення — це великі обсяги коштів, які просто потім ідуть в різні напрямки, і, на жаль, не на розвиток Києва.

— А що ви думаєте щодо підняття тарифів на проїзд? Чи доцільне воно?

— Я скажу, що ціни мають бути іншими, не такими, як у Києві. У чому є проблема в Києві — дуже часто маніпулюють цим, і я вважаю, що це дуже така брудна маніпуляція, що в Києві найдешевший транспорт у світі.

Так, можна за 8 гривень один раз проїхатись, але проблема в тому, що немає зручних і дешевих проїзних. Тобто разова поїздка коштує 8 гривень, а на місяць проїзний коштує 1200 гривень. Його фактично ніхто із киян не купує.

Кияни проходять біля кінцевої зупинки маршрутки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

А в європейських містах воно навпаки — ти купуєш раз на місяць, чи раз на квартал, чи раз на півроку, чи раз на рік проїзний і, чим на більший термін ти його купуєш, тим дешевше тобі виходить день поїздки

У такому разі, наприклад, якби в мене був річний проїзний і я б знав, що транспорт зручний, я б менше використовував автомобіль. А так як у нас дорогі проїзні, вони тільки на місяць, а в нас хизуються тим, що дуже дешеві разові поїздки.

Тобто те, що точно потрібно зробити з тарифами в Києві — це змінити тарифоутворення, щоб були проїзні на час. Щоб людина не була залежною від того, що вона там має робити 3 пересадки. Вона один раз купила, доїхала з пункту А в пункт Б за певну суму.

І щоб було передбачено, щоб були зручні проїзні на місяць, на три місяці, на півроку. І звичайно, що дорогими мають бути разові поїздки. В перспективі має змінитися саме тарифоутворення, але, якщо разові поїздки стануть дорогими, то проїзні мають бути точно вигіднішими.