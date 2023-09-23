"ВСУ воюют не брусчаткой": киевляне снова устроили митинг возле КГГА

Митинг возле КГГА. Фото: t.me/semenovatut

Сегодня, 23 сентября, жители столицы устроили митинг возле Киевской городской государственной администрации. Они выступают против использования бюджетных средств на закупки, без которых можно обойтись.

Об этом сообщают депутат Киевсовета Ксения Семенова и пресс-служба Киевгосадминистрации.

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Митинг возле КГГА

Участники протеста требовали от властей города направить деньги на нужды армии.

"К поддержке обороны добавились пандусы в укрытия, госпитали, укрытия в школах и садиках. Зафиксировали, что Киев выделит 120 млн на пандусы в укрытиях. На этой неделе. И что тендеров на некритические вещи не будет", — рассказала Семенова.

Участники митинга пришли с такими лозунгами:

"ВСУ воюют не брусчаткой";

"Дорога врага не уничтожит";

"Как клумбой стреляют по русне";

"Брусчаткой войну не победить".

Митинг возле КГГА. Фото: t.me/semenovatut

Плакаты возле КГГА. Фото: t.me/semenovatut

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, который встретился с митингующими, сказал, что город с февраля прошлого года выделил на безопасность, оборону и нужды военных более 4,6 млрд грн.

"Все возможные ресурсы город и в дальнейшем будет направлять нашим защитникам. Важно, чтобы город жил и работал на победу. Надо взвешенно подходить к решениям по поддержке жизнедеятельности города. Критическая инфраструктура, центры принятия решений, коммуникации, пути сообщения и многое другое — все это необходимо поддерживать в надлежащем состоянии. Поэтому бюджетное обеспечение этих направлений должно также быть на необходимом уровне", — подчеркнул он.

Пост Семеновой. Фото: скриншот

Напомним, под КГГА в субботу утром, 16 сентября, прошла мирная акция. Киевляне требовали, чтобы городские власти при формировании бюджета на 2024 год не делали статьи расходов на дороги, брусчатку и другие вещи, а перенаправили деньги на ВСУ. Среди участников были волонтеры, постоянно собирающие деньги на армию, и люди, потерявшие на войне родных.