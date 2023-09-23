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"ЗСУ воюють не бруківкою": кияни знову влаштували мітинг біля КМДА

23 вересня 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"ЗСУ воюють не бруківкою": кияни знову влаштували мітинг біля КМДА
Мітинг біля КМДА. Фото: t.me/semenovatut
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 23 вересня, мешканці столиці влаштували мітинг біля Київської міської державної адміністрації. Вони виступають проти використання бюджетних коштів на закупівлі, без яких можна обійтися.

Про це повідомляють депутатка Київради Ксенія Семенова та пресслужба Київдержадміністрації.

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Мітинг біля КМДА

Учасники протесту вимагали від влади міста направити гроші на потреби армії.

"До підтримки оборони додалися пандуси в укриття, госпіталі, укриття в школах і садочках. Зафіксували, що Київ виділить 120 млн на пандуси в укриттях. Цього тижня. І що тендерів на некритичні речі не буде", — розповіла Семенова.

Учасники мітингу прийшли з такими гаслами:

  • "ЗСУ воюють не бруківкою";
  • "Дорога ворога не знищить";
  • "Як клумбою стрілять по русні";
  • "Бруківкою війну не перемогти".
Мітинг біля КМДА 23 вересня
Мітинг біля КМДА. Фото: t.me/semenovatut
Плакати біля КМДА 23 вересня
Плакати біля КМДА. Фото: t.me/semenovatut

Секретар Київради Володимир Бондаренко, який зустрівся з мітингувальниками, сказав, що місто з лютого минулого року виділило на безпеку, оборону та потреби військових понад 4,6 млрд грн.

"Усі можливі ресурси місто і надалі буде спрямовувати нашим захисникам. Важливо, щоб місто жило і працювало на перемогу. Треба зважено підходити до рішень щодо підтримки життєдіяльності міста. Критична інфраструктура, центри ухвалення рішень, комунікації, шляхи сполучення та багато іншого — все це необхідно підтримувати в належному стані. Тому бюджетне забезпечення цих напрямів має також бути на необхідному рівні", — наголосив він.

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Допис Семенової. Фото: скриншот

Нагадаємо, під КМДА в суботу зранку, 16 вересня, відбулася мирна акція. Кияни вимагали, щоб міська влада під час формування бюджету на 2024 рік не робила статті видатків на дороги, бруківку та інші речі, а перенаправила гроші на ЗСУ. Серед учасників були волонтери, які постійно збирають гроші на армію, та люди, які втратили на війні рідних. 

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