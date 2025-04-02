Третя річниця звільнення Київщини — як українці знищували окупантів

Буча після російської окупації. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Україні у середу, 2 квітня, згадують третю річницю деокупації Київської області від росіян. Внаслідок хоробрості захисників ворог зазнав колосальних втрат і був вигнаний.

Про це розповіли військові в ефірі "Київ 24".

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Командир 72-ї ОМБр Семен зазначив, що перший бій розпочався близько шостої ранку. До того російські окупанти завдавали ударів артилерією по будинках.

А заступник командира 241-ї бригади ТрО Олексій Фандецький наголосив, що українські військові згуртувалися з цивільними. За його словами, ворог не очікував такого опору, а піхота при собі мала запаси лише на три дні.

"Противник наступав повномасштабно, величезна лінія фронту. Противник чітко розумів, що ця операція буде максимально вже неуспішна, і він втратив всі війська, тому що Збройні сили України згуртувалися разом із цивільним населенням, зробилася така потужна армія", — наголосив він.

Фандецький зауважив, що загарбники зазнали колосальних втрат і втікали. Він каже, що під час боїв за Київщину в українців була мотивація захищати рідну землю.

За словами Семена, "ніяка розвідка так не працювала, як місцеві жителі".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів нові деталі звільнення Київської області від окупантів.

Також він заявив, що на шляху до Києва ворог зустрів запеклий опір у населених пунктах, які стали символами незламності.