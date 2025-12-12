Відео
СБУ затримала чоловіків, які влаштували теракт у Києві

СБУ затримала чоловіків, які влаштували теракт у Києві

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 12:10
СБУ затримала виконавців теракту в Дарницькому районі Києва
Затримання чоловіків, що влаштували теракт у Києві. Фото: СБУ/Telegram

Правоохоронці затримали виконавців теракту в Дарницькому районі Києва. Троє чоловіків — уродженці Одеської та Донецької областей виконували завдання російських спецслужб.

Про це інформує пресслужба СБУ в Telegram у п'ятницю, 12 грудня.

Читайте також:

Теракт у Києві 11 грудня — затримано виконавців

Служба безпеки та Національна поліція викрили трьох чоловіків, які здійснили подвійний терористичний акт у Києві 11 грудня. Затримання відбулося протягом 6 годин після вчинення вибухів. 
 
За матеріалами справи, фігуранти діяли за завданням російських спецслужб.

За даними СБУ, усі троє затриманих — громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей віком 23, 27 та 25 років.

Як встановило розслідування, у Києві вони працювали різноробочими на будівництві й одночасно шукали "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де їх і завербував ворог.

Отримавши завдання на вчинення теракту, фігуранти розподілили ролі й, конспіруючись, придбали складові до саморобних вибухових пристроїв (СВП) у різних промислових магазинах.

Після виготовлення вибухівки вони розмістили її за координатами, які їм дав куратор. А для трансляції та координації вибуху росіяни встановили поблизу місця теракту мобільні телефони, які в режимі онлайн передавали відео ворогу.

Обидва вибухи відбулися на промзоні, яку патрулювали співробітники Нацгвардії. Перший підрив стався, коли поруч із СВП проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один з них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець локації зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Наступний вибух стався під час прибуття на місце події працівників правоохоронних органів. Так, від вибуху постраждали ще двоє працівників поліції.

Як покарають виконавців теракту у Києві

СБУ та Нацполіція оперативно встановили особи виконавців та затримали їх за місцем проживання. 

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини) зловмисникам буде повідомлено про підозру.

Раніше ми інформували, що 11 грудня у Дарницькому районі столиці пролунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок вибухів у Дарницькому районі Києва 11 грудня є загиблий та постраждалі.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
