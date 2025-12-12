СБУ задержала мужчин, которые устроили теракт в Киеве
СБУ задержала исполнителей теракта в Дарницком районе Киева. Трое мужчин - уроженцы Одесской и Донецкой областей и выполняли задание российских спецслужб.
Получив задание, они разместили взрывчатку по координатам, которые им предоставил куратор. Оба устройства взорвались, когда место патрулировали сотрудники Нацгвардии.
Злоумышленников задержали "на горячем" в течение 6 часов после взрывов.
Ожидается, что мужчины получат подозрение в совершении террористического акта, который привел к гибели человека.
Напомним, вчера в Дарницком районе прогремели взрывы, в результате которых погиб один нацгвардеец, а еще четыре человека получили ранения.
Новость дополняется...
