Главная Киев СБУ задержала мужчин, которые устроили теракт в Киеве

СБУ задержала мужчин, которые устроили теракт в Киеве

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 12:10
СБУ задержала исполнителей теракта в Дарницком районе Киева
Срочная новость

СБУ задержала исполнителей теракта в Дарницком районе Киева. Трое мужчин - уроженцы Одесской и Донецкой областей и выполняли задание российских спецслужб.

Получив задание, они разместили взрывчатку по координатам, которые им предоставил куратор. Оба устройства взорвались, когда место патрулировали сотрудники Нацгвардии.

Злоумышленников задержали "на горячем" в течение 6 часов после взрывов.

Ожидается, что мужчины получат подозрение в совершении террористического акта, который привел к гибели человека.

Напомним, вчера в Дарницком районе прогремели взрывы, в результате которых погиб один нацгвардеец, а еще четыре человека получили ранения.

Новость дополняется...

СБУ теракт Киев взрыв война в Украине столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
