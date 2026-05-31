Київ Експерт розкритикував захист укриттів у Києві

Експерт розкритикував захист укриттів у Києві

Дата публікації: 31 травня 2026 13:29
Люди спускаються в укриття. Фото: УНІАН

Експерт з держуправління в галузі містобудування Віктор Глеба розкритикував укриття в Києві. За його словами, бомбосховищ у столиці "не існує". Глеба стверджує, що вуличні конструкції не виконають своєї функції.

Про це ексклюзивно Віктор Глеба розповів в ефірі "Київського часу".

Укриття в Києві

"Я от і вам скажу, як архітектор, що укриттів в Києві немає. От той непотріб, який зараз стоїть, особливо той за 50 мільйонів, який в Оболонському, в інших районах будуть ставити, я долучений як проєктант. Я розробляв один із проєктів залізобетонного укриття", — розповів Глеба.

За його словами, коли в укриття з танку стріляли, то собака, яка там була, померла від пневмоудару. Експерт наголосив, що залізобетонне укриття не рятує, особливо про відкритих дверях.

Глеба назвав встановлення модулів вартістю в десятки мільйонів гривень безглуздою витратою коштів.

Зазначимо, очільник Оболонської РДА Кирило Фесик в ефірі "Київського часу" розповів, що киян мають допускати до укриттів ще до оголошення повітряної тривоги, особливо за наявності загрози масованих обстрілів. У разі відмови громадяни мають право звернутися до поліції або районної адміністрації.

Раніше голова Дарницької РДА Києва Олександр Ковтунов заявив, що фактична кількість мешканців району може вдвічі перевищувати офіційні дані. Через це наявних укриттів недостатньо.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
