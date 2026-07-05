Обстріли Києва — столиця має кошти для виплат постраждалим

Наслідки удару по Києву. Фото: ДСНС

Київ має всі необхідні фінансові можливості для виплати компенсацій власникам житла, пошкодженого внаслідок російських атак, за рахунок міського бюджету. Депутатка закликала столичну владу організувати роботу комісій, які зафіксують пошкодження.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Компесація постраждалим від обстрілів у Києві

Шуляк розповіла, що чинне законодавство дозволяє фінансувати виплати за програмою "єВідновлення" не лише з державного, а й із місцевих бюджетів. Вона наголосила, що бюджет столиці перевищує 100 млрд грн, тому місто має достатній фінансовий ресурс для підтримки постраждалих мешканців.

"Ми коли робили архітектуру програми "єВідновленн", ми чітко розмежовували за що відповідає центральна влада, а за що місцева. Станом на сьогодні законодавство передбачає можливості виплат за цією програмою і з боку державного бюджету, і з боку місцевих бюджетів. Я вважаю, що сьогодні ті міста, в яких є гроші, а в Києва точно є, можуть виділяти кошти для компесанції постраждалим. Було б добре, якби була програма, яка допомагала б програмі "єВідновлення" також фінансуватися з місцевого бюджету, аби люди швидко отримували відповідні компенсації", — сказала депутатка.

Крім того, вона закликала київську владу якнайшвидше організувати роботу спеціальних комісій. Вони мають зафіксувати пошкодження, провести технічне обстеження будинків та оформити житлові сертифікати для власників зруйнованого житла.

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Водночас Шуляк нагадала, що власники квартир, які зазнали пошкоджень, уже можуть подавати заявки на отримання компенсації за програмою "єВідновлення". Зробити це можна через застосунок "Дія" або у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), щоб отримати кошти на проведення ремонту.

Як писали Новини.LIVE, на Оболоні у Києві облаштували сучасні протирадіаційні укриття. Загалом в Оболонському районі налічується близько 450 сховищ та укриттів.

Водночас голова Деснянської РДА Максим Бахматов заявив, що до 45% жителів Троєщини можуть поміститися в укритті. Однак під час повітряних тривог ними користується лише незначна частина жителів.