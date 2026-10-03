Удари по Києву можуть бути спробою тиску на Захід — Кущ

Економіст Олексій Кущ. Фото: Новини.LIVE

Російські удари по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі Києва можуть мати кілька цілей. Зокрема, РФ може намагатися психологічно виснажити населення, вплинути на українські політичні еліти або чинити тиск на західні країни.

Про це фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ заявив в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

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Кущ назвав можливі цілі російських ударів

За словами Куща, одним із можливих завдань російських атак є спроба зламати психологічну стійкість людей:

"Війна, якщо брати її в загальному такому сенсі, це завжди змагання за те, щоб зламати волю супротивника".

Водночас економіст зазначив, що навіть психологічне виснаження населення не означатиме капітуляції України. За його словами, у ситуації постійних атак люди насамперед намагаються вижити та зосереджуються на конкретних діях, необхідних для безпеки.

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Кущ також розглянув можливість того, що удари можуть бути спрямовані на українські політичні еліти. Однак, на його думку, цей сценарій також навряд чи є головним розрахунком Росії.

"Тому приходимо до третього варіанту. Це, скоріше за все, вплив на Захід", — заявив економіст.

Він уточнив, що йдеться насамперед про вплив на західні та європейські країни. Таким чином, за версією Куща, російські удари по українській інфраструктурі можуть бути пов’язані не лише з намаганням виснажити українське населення, а й із розрахунком на реакцію західних партнерів України.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві планують розпочати будівництво кількох резервних переправ через Дніпро, підготовчі роботи вже тривають. У перспективі у столиці також розглядають можливість спорудження тунелю під річкою.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві працюють радіоретранслятори МЕШ противника, які забезпечують короткостроковий канал управління "Шахедами" для коригування ударів. За словами Сергія "Флеша" Бескрестнова, йдеться про один-три такі пристрої, які складно виявити.