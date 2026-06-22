Сильна спека та дощі: прогноз погоди у Києві на завтра

Люди намагаються охолодитися під час сильної спеки. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У Києві та області у вівторок, 23 червня, очікується тепла літня погода з мінливою хмарністю. Уночі місцями можливі короткочасні дощі, тоді як удень істотних опадів не прогнозують. Температура повітря в столиці підніметься до +28 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Прогноз погоди в Україні на 23 червня. Карта: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди у Києві та області на 23 червня

За даними синоптиків Укргідрометцентру, погодні умови в регіоні визначатимуться мінливою хмарністю. У нічні години в окремих районах Київської області можливі невеликі короткочасні дощі, проте вже вдень опадів не очікується.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 7–12 м/с, що дещо пом’якшить відчуття спеки в денні години.

Температура повітря по території Київської області вночі становитиме +15…+20 °C, а вдень підвищиться до +23…+28 °C.

У столиці ніч буде теплою — стовпчики термометрів покажуть +18…+20 °C. У денні години повітря прогріється до +26…+28 °C, тож мешканців Києва очікує комфортна літня погода без суттєвих опадів.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 22 червня на Київщині та в столиці утримуватиметься мінлива хмарність, а вдень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря в області +26…+31 °C, у Києві — близько +30 °C.

Новини.LIVE також писали, що 22 червня у Дніпровському та Дарницькому районах Києва сталося аварійне відключення електроенергії. Енергетики розпочали відновлювальні роботи та пообіцяли повернути світло мешканцям до 16:00.