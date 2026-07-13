Синоптики оголосили небезпеку через негоду в Києві: прогноз на завтра

Люди під дощем. Фото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Києві та області завтра, 14 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та грози, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві та області 14 липня

Очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 14 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +14...+19 °C , вдень +23...+28 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +25...+27 °C.

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через небезпечні метеорологічні явища. В Укргідрометцентрі додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Небезпечні метеорологічні явища в Києві та області 14 липня. Фото: Укргідрометцентр

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