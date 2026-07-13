Синоптики оголосили небезпеку через негоду в Києві: прогноз на завтра
Погода в Києві та області завтра, 14 липня, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попереджають про опади та грози, внаслідок чого оголошено перший рівень небезпечності.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Погода в Києві та області 14 липня
Очікуються короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по Київській області вночі +14...+19 °C, вдень +23...+28 °C;
- у Києві вночі +17...+19 °C, вдень +25...+27 °C.
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпечності через небезпечні метеорологічні явища. В Укргідрометцентрі додали, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
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Як писали Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, у Київській області декільком військовослужбовцям повідомили про підозру у викраденні та жорстокому вбивстві двох братів. Їхні тіла виявили закопаними в лісосмузі на Полтавщині.
Також у Київській області викрили схему привласнення коштів державних і комунальних підприємств під час проведення тендерів та виконання робіт у сфері енергетики. Йдеться про суму в 129 мільйонів гривень.
Раніше в АТ "Українська оборонна промисловість" відреагували на заяву президента України Володимира Зеленського щодо ситуації у Вишневому на Київщині після удару російських окупантів по складах зі зброєю. У компанії повідомили про звільнення двох керівників.
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