Схема на 129 млн грн у Київській області: директору компанії оголосили підозру через махінації в енергетиці

Правоохоронці та фігурант. Фото: Нацполіція

У Київській області викрили схему заволодіння коштами державних та комунальних підприємств під час проведення тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики. Йдеться про 129 мільйонів гривень. Правоохоронці оголосили підозру директору товариства.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у понеділок, 13 липня, передає Новини.LIVE.

Махінації під час тендерних закупівель і виконання робіт у сфері енергетики

Встановлено, що посадовці у змові з представниками товариства впровадили незаконну схему привласнення коштів, забезпечуючи перемогу останньої в тендерах і подальше виконання ремонтних робіт за штучно завищеними цінами.

Правоохоронці та фігуранти. Фото: Нацполіція

Крім того, для виведення незаконно отриманих коштів із офіційного обігу використовували реквізити підприємств із ознаками фіктивності, що входили до так званого конвертаційного центру.

"Зокрема, вказані суб’єкти господарської діяльності у період з 2022 по 2026 роки реєстрували податкові накладні без фактичного постачання товарів на адресу зазначеного товариства", — йдеться у повідомленні.

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Внаслідок злочинної схеми спричинено збитки на суму 129 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці провели обшуки, під час яких виявили та вилучили речові докази, що підтверджують незаконні дії.

Директору приватного товариства оголошено підозру за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

"Крім цього, в рамках розпочатого досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, проводяться необхідні слідчі дії, в також перевірка інших посадових осіб на причетність до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах", — додали в поліції.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Київську міську прокуратуру, помічнику судді Святошинського райсуду та київському адвокату оголосили підозри у вимаганні 3500 доларів у військовослужбовця. За ці гроші вони обіцяли посприяти ухваленню потрібного рішення у справі щодо спадщини.

Крім того, у Києві судитимуть заступника голови селищної ради за вимагання понад 1 млн грн за допомогу з землею бізнесмену. Посадовця затримали у столиці під час отримання 15 тисяч доларів.