Укроборонпром звільнив керівників після вибухів у Вишневому

Вибух у Вишневому. Фото: Social media via REUTERS

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" відреагувало на заяву українського лідера Володимира Зеленського стосовно ситуації у Вишневому Київської області після удару російських окупантів, де встановили склади зі зброєю. Там наголосили, що підтримують принцип невідворотності відповідальності та повідомили про звільнення двох керівників.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укроборонпром" у неділю, 12 липня, передає Новини.LIVE.

Удар Росії по Вишневому Київської області

За підсумками попередньої перевірки двох керівників державних підприємств, у діяльності яких виявили порушення законодавчих норм і вимог щодо безпечного зберігання боєприпасів, звільнено з посад.

"Також звільнено інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків. Усі винні, крім звільнення також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України", — йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" наголосили, що повністю співпрацюють зі Службою безпекою України та іншими органами досудового розслідування.

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Крім того, на всіх підприємствах АТ триває комплексна перевірка дотримання вимог стосовно зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження.

"Ми ще раз висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав унаслідок трагедії. Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося", — додали в "Укроборонпромі".

Допис "Укроборонпрому". Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Зеленський заявив, що заслухав розгорнуті доповіді щодо вибухів на складах у Вишневому, де після ракетної атаки РФ спалахнула велика пожежа. Він зазначив, що СБУ та Офіс генпрокурора вже з’ясували перші деталі. За словами глави держави, вже встановлено конкретних посадовців, які допустили порушення.

Внаслідок російського обстрілу Вишневого загинули девʼятеро людей, ще близько 60 отримали поранення. У місті була серія потужних вторинних детонацій.

Раніше речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомляв, що об’єкт у Вишневому не перебуває у підпорядкуванні української армії. Водночас він наголосив, що розміщення складів боєприпасів та подібних об’єктів поблизу житлової забудови заборонене.