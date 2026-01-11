У Києві покращать опалення і світло к 15 січня — Свириденко

Жінка рукою перевіряє, чи теплі батареї. Фото ілюстративне: Парламент.UA

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про те, що в Києві подачу опалення і електроенергії покращать до четверга, 15 січня. Зараз уряд проводить низку заходів, щоб поліпшити ситуацію по всій Україні.

Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у неділю, 11 січня.

+5 °C у квартирі. Фото: соцмережі

Стабілізація у Києві

Свириденко вказала, що протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів з боку РФ – одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру була по Києву. Кремль навмисно бив балістикою по теплогенеруючих об’єктах. Становище додатково ускладнила погода та низька температура.

+12 °C у квартирі. Фото: соцмережі

Мер міста Віталій Кличко вказав, що у Києві без тепла залишається понад 1000 будинків. Температура у квартирі в Печерському районі становить +12 °C, і +5 °C у квартирі фіксують на Оболоні, про що повідомляють місцеві жителі в соцмережах, публікуючи фото своїх термометрів.

Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя", — зазначила Свириденко.

За цей тиждень електропостачання було відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. Однак для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, і скоріше за все це буде четвер, 15 січня. Уряд робить наступне:

Надає обладнанням, ресурсами та технікою підтримку генеруючим компаніям.

Не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, щоб стабілізувати енергосистему.

Розгорнуті пункти незламності.

Збільшено імпорт електроенергії.

ДСНС разом із місцевою владою встановлює генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему.

Забезпечено безперебійну роботу медичних закладів.

"Окремо — постійний зв’язок з людьми. Місцева влада зобов’язана забезпечити безперервну роботу гарячих ліній. Начальнику КМВА доручено організувати цілодобову роботу гарячих ліній при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7", — додала Свириденко.

Нагадаємо, що 11 січня на лівому березі Києва, та у Печерському і Голосіївському районах діють екстрені відключення електроенергії. Це обумовлено несприятливими погодними умовами.

Раніше ми також інформували, що Києву нададуть додаткові джерела живлення. Це дасть можливість допомогти на окремих локаціях з опаленням.