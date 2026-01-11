У Києві покращать опалення і світло к 15 січня — Свириденко

У квартирі +5°C — Києву анонсують покращення з теплом і світлом
Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про те, що в Києві подачу опалення і електроенергії покращать до четверга, 15 січня. Зараз уряд проводить низку заходів, щоб поліпшити ситуацію по всій Україні.
Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у неділю, 11 січня.
Стабілізація у Києві
Свириденко вказала, що протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів з боку РФ – одна з найбільших атак на енергетичну інфраструктуру була по Києву. Кремль навмисно бив балістикою по теплогенеруючих об’єктах. Становище додатково ускладнила погода та низька температура.
Мер міста Віталій Кличко вказав, що у Києві без тепла залишається понад 1000 будинків. Температура у квартирі в Печерському районі становить +12 °C, і +5 °C у квартирі фіксують на Оболоні, про що повідомляють місцеві жителі в соцмережах, публікуючи фото своїх термометрів.
"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя", — зазначила Свириденко.
За цей тиждень електропостачання було відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. Однак для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, і скоріше за все це буде четвер, 15 січня. Уряд робить наступне:
- Надає обладнанням, ресурсами та технікою підтримку генеруючим компаніям.
- Не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, щоб стабілізувати енергосистему.
- Розгорнуті пункти незламності.
- Збільшено імпорт електроенергії.
- ДСНС разом із місцевою владою встановлює генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему.
- Забезпечено безперебійну роботу медичних закладів.
"Окремо — постійний зв’язок з людьми. Місцева влада зобов’язана забезпечити безперервну роботу гарячих ліній. Начальнику КМВА доручено організувати цілодобову роботу гарячих ліній при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7", — додала Свириденко.
Нагадаємо, що 11 січня на лівому березі Києва, та у Печерському і Голосіївському районах діють екстрені відключення електроенергії. Це обумовлено несприятливими погодними умовами.
Раніше ми також інформували, що Києву нададуть додаткові джерела живлення. Це дасть можливість допомогти на окремих локаціях з опаленням.
