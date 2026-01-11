Відео
Головна Київ У квартирі +5°C — Києву анонсують покращення з теплом і світлом

У квартирі +5°C — Києву анонсують покращення з теплом і світлом

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 13:10
У Києві покращать опалення і світло к 15 січня — Свириденко
Жінка рукою перевіряє, чи теплі батареї. Фото ілюстративне: Парламент.UA

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко заявила про те, що в Києві подачу опалення і електроенергії покращать до четверга, 15 січня. Зараз уряд проводить низку заходів, щоб поліпшити ситуацію по всій Україні.

Про це Свириденко повідомила в офіційному Telegram-каналі у неділю, 11 січня.

Читайте також:
У Києві покращать опалення і світло до 15 січня
+5 °C у квартирі. Фото: соцмережі

Стабілізація у Києві 

Свириденко вказала, що протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів з боку РФ –  одна з найбільших  атак на енергетичну інфраструктуру була по Києву. Кремль навмисно бив балістикою по теплогенеруючих об’єктах. Становище додатково ускладнила погода та низька температура.

Свириденко назвала терміни стабілізації у Києві
+12 °C у квартирі. Фото: соцмережі

Мер міста Віталій Кличко вказав, що у Києві без тепла залишається понад 1000 будинків. Температура у квартирі в Печерському районі становить +12 °C, і +5 °C у квартирі фіксують на Оболоні, про що повідомляють місцеві жителі в соцмережах, публікуючи фото своїх термометрів.

У квартирі +5°C - Києву анонсують покращення з теплом і світлом - фото 1
Допис Свириденко у Telegram. Фото: скриншот

"Щоденно отримуємо доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій. Особисто контролюю хід відновлювальних робіт. Розуміємо, що відсутність світла й тепла — важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання — якнайшвидше повернути людям базові умови життя", — зазначила Свириденко.

За цей тиждень електропостачання було відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні. Однак для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час, і скоріше за все це буде четвер, 15 січня. Уряд робить наступне:

  • Надає обладнанням, ресурсами та технікою підтримку генеруючим компаніям.
  • Не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, щоб стабілізувати енергосистему.
  • Розгорнуті пункти незламності.
  • Збільшено імпорт електроенергії.
  • ДСНС разом із місцевою владою встановлює генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему.
  • Забезпечено безперебійну роботу медичних закладів.

"Окремо — постійний зв’язок з людьми. Місцева влада зобов’язана забезпечити безперервну роботу гарячих ліній. Начальнику КМВА доручено організувати цілодобову роботу гарячих ліній при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність 24/7", — додала Свириденко.

Нагадаємо, що 11 січня на лівому березі Києва, та у Печерському і Голосіївському районах діють екстрені відключення електроенергії. Це обумовлено несприятливими погодними умовами.

Раніше ми також інформували, що Києву нададуть додаткові джерела живлення. Це дасть можливість допомогти на окремих локаціях з опаленням.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
