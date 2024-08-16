Вибухи в Київській області зараз 16 серпня — подробиці від ОВА

Ворог завдає ударів по Київській області — в ОВА розкрили наслідки вибухів
Вибухи в Київській області зараз 16 серпня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Також українські військові збивають ударні безпілотники в Києві. В регіоні оголошено загрозу "шахедів".
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.
Вибухи в Київській області 16 серпня
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — зазначили в адміністрації.
У відомстві закликають не публікувати роботу сил ППО.
Незадовго до вибухів Повітряні сили попереджали про рух безпілотника на Бровари.
Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в столиці.
Роботу сил ППО в межах Києва підтверджують й українські військові.
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