Вибухи в Київській області зараз 16 серпня — подробиці від ОВА

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: twitter.com/orravid

Вибухи в Київській області зараз 16 серпня пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. Також українські військові збивають ударні безпілотники в Києві. В регіоні оголошено загрозу "шахедів".

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

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Вибухи в Київській області 16 серпня

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", — зазначили в адміністрації.

У відомстві закликають не публікувати роботу сил ППО.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Київська обласна військова адміністрація"

Незадовго до вибухів Повітряні сили попереджали про рух безпілотника на Бровари.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО в столиці.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Віталія Кличка

Роботу сил ППО в межах Києва підтверджують й українські військові.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні 16 серпня. Фото: alerts.in.ua

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