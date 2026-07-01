Прогноз погоди в Києві та області на завтра 2 липня від Укргідрометцентру

Дівчина з віялом. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Погода в Києві та області завтра, 2 липня, очікується з невеликою хмарністю. Синоптики прогнозують продовження спеки. Зокрема, температура повітря підвищиться до +34 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Києві та області на 2 липня

Упродовж доби опадів не буде. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Погода в Україні 2 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по Київській області вночі +18...+23 °C , вдень +29...+34 °C ;

, вдень ; у Києві вночі +20...+22 °C, вдень +30...+32 °C.

Як писали Новини.LIVE, 29 червня у Києві вирувала потужна негода — злива, гроза, блискавка та сильні пориви вітру. Внаслідок цього фіксувалося повалення дерев, білборда та інші пошкодження.

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Через негоду найбільше постраждав Оболонський район, де пошкоджені автомобілі. Крім того, фіксувалися локальні підтоплення.

А у Чорнобильській зоні вирує масштабна лісова пожежа. Через спеку та сильні пориви вітру ліквідація вогню відбувається у вкрай складних умовах.