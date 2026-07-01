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Главная Киев Жара не спадает: прогноз погоды в Киеве на завтра

Жара не спадает: прогноз погоды в Киеве на завтра

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 19:26
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 2 июля от Укргидрометцентра
Девушка с веером. Фото: REUTERS/Alice Sacco

Погода в Киеве и области завтра, 2 июля, ожидается с небольшой облачностью. Синоптики прогнозируют продолжение жары. В частности, температура воздуха поднимется до +34 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Киеве и области на 2 июля

В течение суток осадков не будет. Ветер юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 2 липня
Погода в Украине 2 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +18...+23 °C, днём +29...+34 °C;
  • в Киеве ночью +20...+22 °C, днём +30...+32 °C.

Как писали Новини.LIVE, 29 июня в Киеве бушевала сильная непогода — ливень, гроза, молния и сильные порывы ветра. В результате были зафиксированы случаи падения деревьев, рекламного щита и другие повреждения.

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Из-за непогоды больше всего пострадал Оболонский район, где повреждены автомобили. Кроме того, фиксировались локальные подтопления.

А в Чернобыльской зоне бушует масштабный лесной пожар. Из-за жары и сильных порывов ветра тушение пожара проходит в крайне сложных условиях.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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