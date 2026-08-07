Спека поступово спадає: погода у Києві на завтра

Люди гуляють містом влітку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У Києві 8 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують у столиці дощі та грози. Вдень температура повітря у Києві становитиме +25...+27 °C.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди у Києві на 8 серпня

За прогнозом Укргідрометцентру, 8 серпня у Києві та Київській області буде хмарно з проясненнями. У регіоні очікуються помірні дощі, а вночі місцями по області можливі значні опади та грози.

Вітер буде північний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме +18...+23 °C, а вдень — +24...+29 °C.

У Києві вночі температура буде близько +20 °C, а вдень повітря прогріється до +25...+27 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на водоймах Київщини з початку року загинули 35 людей, ще 12 осіб вдалося врятувати. У ДСНС зазначили, що основними причинами трагедій стали порушення правил безпеки, купання у нетверезому стані та відсутність нагляду за дітьми. Рятувальники закликають відпочивати лише у визначених місцях і дотримуватися правил поведінки біля води.

Новини.LIVE також писали, що станом на 7 серпня ціни на пальне на АЗС Києва суттєво не змінилися. Вартість бензину, дизеля та газу на популярних мережах SOCAR, UPG і OKKO залишилася на попередньому рівні. Найдорожчим паливом залишається преміальне дизельне пальне, тоді як ціни на А-95 відрізняються залежно від оператора.