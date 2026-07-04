Спека відступила: синоптики попередили про дощі на Київщині завтра

Дівчина біжить під дощем. Фоото: УНІАН

Альбіна Зарічна Редактор

Погода в Києві завтра 5 липня буде комфортною для прогулянок. Синоптики прогнозують, що повітря прогріється до +26 °C вдень, однак подекуди можливі короткочасні дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

Погода в Києві 5 липня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність у Київській області. Водночас вдень місцями можливі короткочасні дощі. Вітер буде північно-західного напрямку, швидкість якого не перевищуватиме 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі очікується +11...+16 °C, а вдень стовпчики термометрів підскочать до позначки в діапазоні +21...+26 °C. У столиці вночі прогнозують +14...+16 °C, а вдень повітря може прогрітися до +22...+24 °C.

Прогноз погоди в Києві завтра 5 липня від Укргідрометцентру. Фото: скриншот

Новини.LIVE повідомляли з посиланням на ДСНС України, що рятувальники майже ліквідували масштабну пожежу в Чорнобильській зоні відчуження, за винятком вогню на двох осередках. Працівники ДСНС запевнили, що ситуація під контролем. Водночас вони повідомили, що гасіння ускладнює відсутність достатніх джерел водопостачання поруч, через що доводиться доставляти воду з інших віддалених місць.

Також Новини.LIVE розповіли з посиланням на лікаря-пульмонолога Ростислава Любевича в ефірі День.LIVE, як уберегти здоров'я від забрудненого повітря, зокрема, після російських обстрілів і екосистемних пожеж. За словами експерта, варто обмежити перебування на вулиці, зачинити вікна і двері та користуватися кондиціонерами з фільтрами. Якщо ж не можна уникнути виходу на вулицю, слід користуватися респіраторами або захисними масками.