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Головна Київ Лікар пояснив, як захиститися від забрудненого повітря після обстрілів

Лікар пояснив, як захиститися від забрудненого повітря після обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 21:19
Забруднене повітря після обстрілів: лікар пояснив, як захистити здоров'я
Київ після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

Після російських атак жителям столиці варто бути особливо уважними до якості повітря, адже токсичні продукти горіння можуть становити серйозну загрозу для здоров'я. Найбільше ризикують діти, вагітні жінки та люди із хронічними захворюваннями органів дихання.

Про це в ефірі День.LIVE розповів лікар-пульмонолог Ростислав Любевич.

Чим небезпечне забруднене повітря

За словами лікаря, після пожеж, спричинених російськими обстрілами, у повітрі можуть накопичуватися токсичні та канцерогенні речовини, які негативно впливають на організм.

Він зазначив, що вдихання забрудненого повітря здатне спровокувати загострення бронхіальної астми, хронічної обструктивної хвороби легень та інших респіраторних захворювань.

Як захистити себе

Ростислав Любевич рекомендує за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі, тримати вікна зачиненими та користуватися кондиціонерами, обладнаними фільтрами.

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Якщо ж виходу на вулицю уникнути неможливо, лікар радить використовувати респіратори або захисні маски. Крім того, важливо підтримувати водний баланс, а після дощу ретельно мити овочі та фрукти.

Коли звертатися до лікаря

Пульмонолог наголошує, що після перебування на вулиці не варто ігнорувати такі симптоми, як сльозотеча, першіння в горлі, задишка чи нав'язливий кашель.

У разі їх появи він рекомендує якнайшвидше звернутися до сімейного лікаря або пульмонолога, щоб вчасно отримати медичну допомогу.

Новини.LIVE повідомляли, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію в дев’ятиповерхівці, зруйнованій унаслідок масованої російської атаки. Наразі на місці продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Новини.LIVE інформувати, що у Києві та Київській області погіршилася якість повітря. Це пов’язано з пожежами в екосистемах регіону, а також продуктами горіння, що залишилися після російських обстрілів.

Київ екологія війна в Україні
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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