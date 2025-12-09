Відео
Головна Київ Операція "Чисте місто" — чиновники КМДА отримали нові підозри

Операція "Чисте місто" — чиновники КМДА отримали нові підозри

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 23:37
Справа Комарницького — чиновники КМДА отримали підозри
Затримання підозрюваних. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили підозру ексзаступнику голови КМДА в рамках справи "Чисте місто". Він хотів привласнити земельні ділянки у Києві завдяки "туалетній схемі".

Про це повідомила пресслужба НАБУ 9 грудня.

Читайте також:

Нові підозри у справі "Чисте місто" 

Детективи розповіли, що ексзаступник голови КМДА та його спільник хотіли заволодіти двома земельними ділянками у Києві з використанням "туалетної схеми". 

За версією слідства, у 2023-2024 роках підозрювані забезпечили реєстрацію на підставних осіб "будівель", які нібито побудували ще на початку 90-х. Відомо, що ці "об'єкти" потім придбали підконтрольні товариства, які звернулися до Київської міської ради із заявами про формування земельних ділянок для обслуговування "будівель" та передачі цих ділянок у їхнє користування.

"Аби закріпити право на землю, підозрювані спільно з депутатом Київської міської ради, головою земельної комісії, організували будівництво на ній примітивних споруд, так званих "туалетів", виготовлення технічних паспортів та реєстрацію права власності на них. Крім того, виплачували кошти невстановленим представникам правоохоронних та контролюючих органів, аби ті заплющили очі на самочинне будівництво", — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що співучасники оборудки вели детальний облік витрат: у відповідних таблицях фіксували джерела фінансування, суми та напрямки. Сума потенційного збитку територіальній громаді Києва становить понад 19,5 млн грн.

Нагадаємо, 6 лютого НАБУ повідомило про проведення операції "Чисте місто". Вона спрямована на знищення корупції в земельній та бюджетній сфері Києва.

Тоді детективи розповіли, що корупційну схему із заволодіння землею викрили в міськраді Києва. Підозри отримали десятеро осіб. 

Також проводили обшуки у бізнесмена Дениса Комарницького. Правоохоронці заявили, що він був керівником злочинної організації. Вже 10 лютого НАБУ оголосило його у розшук

Київ НАБУ земля корупція КМДА Денис Комарницький
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
