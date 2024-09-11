У Києві запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У четвер, 12 вересня, жителів та гостей Києва очікують тимчасові обмеження руху в центральних районах столиці. Це пов’язано із заходами безпеки, які проводитимуться у зв’язку з візитом іноземних делегацій.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у середу, 11 вересня.

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Згідно з повідомленням, на період офіційних заходів тимчасово перекриватимуться вулиці, аби забезпечити безпечний проїзд делегацій, а також буде заборонено рух пішоходів на окремих ділянках. Жителям міста та його гостям радять враховувати ці зміни під час планування пересування.