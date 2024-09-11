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Киян попередили про завтрашні тимчасові обмеження дорожнього руху

11 вересня 2024 22:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Києві запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У четвер, 12 вересня, жителів та гостей Києва очікують тимчасові обмеження руху в центральних районах столиці. Це пов’язано із заходами безпеки, які проводитимуться у зв’язку з візитом іноземних делегацій.

Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони України у середу, 11 вересня.

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Згідно з повідомленням, на період офіційних заходів тимчасово перекриватимуться вулиці, аби забезпечити безпечний проїзд делегацій, а також буде заборонено рух пішоходів на окремих ділянках. Жителям міста та його гостям радять враховувати ці зміни під час планування пересування.

Скриншот допису Управління державної охорони
Скриншот допису Управління державної охорони

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