Місто об'єднало сміливих: Буданов привітав з днем Києва

Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Київ 31 міста святкує День міста. Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав киян та нагадав дні оборони міста на межі зими і весни 2022 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Привітання Буданова з Днем Києва

Кирило Буданов розповів, що він народився і виріс у Києві. За його словами, у день рідного міста у пам'яті спливають визначальні години й дні його оборони на межі зими і весни 2022 року.

"Тоді наша столиця стала наїжаченою гоноровою цитаделлю, готовою битися на смерть за свою свободу, — у критичний момент мовби пробудилась міць давнього Києва", — сказав керівник ОПУ.

Привітання Кирила Буданова для киян. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він висловив впевненість, що кожен воїн, який боронив Київ, її відчував. Місто об'єднало сміливих і українці стали для нього мурами й валами. Генерал зазначив, що з перемоги у битві за Київ ми впевнено рушили важким шляхом визволення України, і ця боротьба триває досі.

"Вітаю з Днем Києва всіх киян та всіх, хто закоханий у наше місто", — сказав Кирило Буданов.

