Головна Київ Місто об'єднало сміливих: Буданов привітав з Днем Києва

Місто об'єднало сміливих: Буданов привітав з Днем Києва

Дата публікації: 31 травня 2026 12:18
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Київ 31 міста святкує День міста. Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав киян та нагадав дні оборони міста на межі зими і весни 2022 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова.

Привітання Буданова з Днем Києва

Кирило Буданов розповів, що він народився і виріс у Києві. За його словами, у день рідного міста у пам'яті спливають визначальні години й дні його оборони на межі зими і весни 2022 року

"Тоді наша столиця стала наїжаченою гоноровою цитаделлю, готовою битися на смерть за свою свободу, — у критичний момент мовби пробудилась міць давнього Києва", — сказав керівник ОПУ. 

День Києва 2026
Привітання Кирила Буданова для киян. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official
Привітання Кирила Буданова для киян. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Він висловив впевненість, що кожен воїн, який боронив Київ, її відчував. Місто об'єднало сміливих і українці стали для нього мурами й валами. Генерал зазначив, що з перемоги у битві за Київ ми впевнено рушили важким шляхом визволення України, і ця боротьба триває досі. 

"Вітаю з Днем Києва всіх киян та всіх, хто закоханий у наше місто", — сказав Кирило Буданов. 

Як писали Новини.LIVE, голова Оболонської РДА закликав киян повідомляти про недопуск до укриттів до початку тривоги. У разі відмови громадяни можуть звертатися до поліції або районної адміністрації.

Також ми повідомляли, що 29 травня у Києві завершили розбір завалів фасаду ТРЦ "Квадрат". Він зазнав значних пошкоджень під час масованого російського обстрілу 24 травня. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
