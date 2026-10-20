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Головна Київ У Києві Північний міст не зазнав ударів, однак рух може ускладнитися

У Києві Північний міст не зазнав ударів, однак рух може ускладнитися

Ua ru
20 жовтня 2026 17:26
Північний міст у Києві не зазнав ударів: що з рухом vechirniy.kyiv.ua
Північний міст у Києві. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Північний міст у Києві не зазнав ударів під час атаки. Водночас рух мостом може бути ускладненим. Також можливі зміни в графіку громадського транспорту.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації у вівторок, 20 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Чому рух Північним мостом може ускладнитися

Сьогодні, 20 жовтня, російські окупанти протягом дня атакують Київ реактивними безпілотниками. Попри це, Північний міст не зазнав ударів.

Однак на мосту можливі ускладнення руху через необхідність документування правоохоронцями наслідків атаки РФ поблизу штучної споруди.

Крім того, громадський транспорт, який курсує мостом, може відхилятися від звичного графіка руху.

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У КМДА закликали пасажирів враховувати можливі зміни під час планування поїздок.

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Скриншот повідомлення КМДА/Facebook

Новини.LIVE інформували, що колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити київські мости й забезпечити навіть половину їхньої пропускної спроможності. Для цього потрібна відповідна дорожня інфраструктура на обох берегах, а використання понтонів для громадського транспорту та важких вантажівок може бути небезпечним. За словами Омеляна, такі переправи передусім призначені для приватного та легкого транспорту.

Новини.LIVE повідомляли, що голова ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик вважає, що столиця мала готувати понтонні переправи через Дніпро як резервний варіант ще з 2022 року. Водночас вони не зможуть забезпечити пропускну здатність повноцінних мостів, а рух ними буде повільнішим. У разі пошкодження мостів пріоритет на понтонах, на думку урбаніста, потрібно надавати автобусам, які перевозять більше людей, ніж приватні автомобілі.

Київ міст КМДА обстріли атака міст Патона міст Метро Південний міст
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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