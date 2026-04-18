Нападник родом з Росії: Зеленський про стрілянину у Києві

Нападник родом з Росії: Зеленський про стрілянину у Києві

Дата публікації: 18 квітня 2026 20:27
Нападник родом з Росії: Зеленський про стрілянину у Києві
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський розкрив деталі про стрілянину у Києві. За його словами, наразі Нацполіція та СБУ встановлюють всі обставини події. Відомо, що нападник був родом з Росії та довго жив на Донеччині.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на звернення глави держави 18 квітня.

Стрілянина у Києві: Зеленський розкрив подробиці про нападника

"Слідчі Національної поліції та СБУ ведуть зараз розслідування всіх обставин нападу в Києві на звичайних людей. Нападник був ліквідований. Він тримав заручників і одного із заручників, на жаль, убив. Чотирьох людей він убив просто на вулиці. Ще одна жінка померла в лікарні: важке поранення. Мої співчуття рідним та близьким загиблих", — зазначив Зеленський.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
