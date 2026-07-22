Стрілянина в супермаркеті Києва: чоловік відкрив вогонь по охоронцю

Поліцейські затримують чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння та відкрив вогонь у бік працівника охорони.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Новини.LIVE.

Поліція затримала стрільця на Оболоні

Інцидент стався 22 липня у магазині на вулиці Північній. Після повідомлення про стрілянину на місце оперативно прибули слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, оперативники та співробітники поліції охорони.

Підозрюваний і поліцейський. Фото: поліція Києва

Попередньо встановлено, що 35-річний киянин, перебуваючи напідпитку, зайшов до супермаркету та почав конфліктувати з персоналом. Згодом він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

Стрілянина в магазині. Фото: поліція Києва

Правоохоронці затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські вилучили пневматичний пістолет, який, за версією слідства, використовувався під час інциденту.

Затриманий підозрюваний. Фото: поліція Києва

Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. У разі доведення вини чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у центрі Білої Церкви 11 липня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 18-річний хлопець. Правоохоронці розпочали перевірку обставин інциденту та встановлюють особу нападника, а також мотиви його дій.

Як повідомляли Новини.LIVE, 13 червня в Ірпені на Київщині сталася стрілянина, під час якої чоловік відкрив вогонь у бік перехожих. Правоохоронці оперативно розпочали пошуки зловмисника та встановили його місцеперебування.