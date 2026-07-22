Стрілянина в супермаркеті Києва: чоловік відкрив вогонь по охоронцю
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння та відкрив вогонь у бік працівника охорони.
Про це повідомляє поліція Києва, передає Новини.LIVE.
Поліція затримала стрільця на Оболоні
Інцидент стався 22 липня у магазині на вулиці Північній. Після повідомлення про стрілянину на місце оперативно прибули слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції, оперативники та співробітники поліції охорони.
Попередньо встановлено, що 35-річний киянин, перебуваючи напідпитку, зайшов до супермаркету та почав конфліктувати з персоналом. Згодом він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.
Правоохоронці затримали чоловіка відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцейські вилучили пневматичний пістолет, який, за версією слідства, використовувався під час інциденту.
Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. У разі доведення вини чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Як повідомляли Новини.LIVE, у центрі Білої Церкви 11 липня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 18-річний хлопець. Правоохоронці розпочали перевірку обставин інциденту та встановлюють особу нападника, а також мотиви його дій.
Як повідомляли Новини.LIVE, 13 червня в Ірпені на Київщині сталася стрілянина, під час якої чоловік відкрив вогонь у бік перехожих. Правоохоронці оперативно розпочали пошуки зловмисника та встановили його місцеперебування.
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