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Головна Київ На Київщині чоловік відкрив стрілянину по перехожих

На Київщині чоловік відкрив стрілянину по перехожих

Ua
Дата публікації: 14 червня 2026 02:10
На Київщині чоловік відкрив стрілянину по перехожих
Затриманий стрілок із поліцейськими. Фото: Поліція Київщини

Увечері в суботу, 13 червня, в Ірпені в Бучанському районі Київської області сталася стрілянина. На одний із вулиць міста чоловік стріляв у бік перехожих. Порушника вже розшукали. 

Про це повідомили в поліції Київщини, передає Новини.LIVE.

Стрілянина в Ірпені 

На місце прибули патрульні та слідчі. Правоохоронці встановили причетного до стрілянини й затримали його. Зловмисником виявився 47-річний місцевий житель.

Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Відомості за фактом хуліганства із застосування зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України) внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Фігуранту загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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