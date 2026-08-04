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Головна Київ Стріляв у дворі житлових будинків: у Києві повідомили про підозру 42-річному чоловіку

Стріляв у дворі житлових будинків: у Києві повідомили про підозру 42-річному чоловіку

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Дата публікації: 4 серпня 2026 09:15
У Києві чоловік відкрив стрілянину у дворі багатоповерхівок — йому оголосили підозру
Поліція затримує чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відкрив стрілянину у дворі житлових будинків. За даними поліції, він п'ять разів вистрілив у повітря, налякавши місцевих мешканців.

Про це повідомила поліція Києва, передає Новини.LIVE.

Поліція затримала стрільця в Києві

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці на вулиці Каунаській. До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про постріли біля багатоповерхівки. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та патрульні.

Стріляв у дворі житлових будинків: у Києві повідомили про підозру 42-річному чоловіку - фото 1
Затриманий підозрюваний. Фото: поліція Києва

Правоохоронці швидко встановили особу порушника та затримали його. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили стартовий пістолет і три набої. Вилучену зброю та боєприпаси направили на експертизу. Як пояснив затриманий, він вирішив перевірити справність пістолета. Для цього, перебуваючи напідпитку, вийшов на подвір'я та здійснив п'ять пострілів угору.

Стріляв у дворі житлових будинків: у Києві повідомили про підозру 42-річному чоловіку - фото 2
Вилучений пістолет. Фото: поліція Києва

Наразі дізнавачі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 22 липня в Києві правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із супермаркетів Оболонського району. За даними поліції, він перебував у стані алкогольного сп'яніння та відкрив вогонь у бік працівника охорони.

Як повідомляли Новини.LIVE, увечері 13 червня в Ірпені Бучанського району сталася стрілянина. На одній із вулиць міста чоловік відкрив вогонь у бік перехожих. Згодом правоохоронці розшукали та затримали порушника.

Київ стрілянина поліція
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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