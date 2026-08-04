У Києві чоловік відкрив стрілянину у дворі багатоповерхівок — йому оголосили підозру

Поліція затримує чоловіка. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 42-річному чоловіку, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, відкрив стрілянину у дворі житлових будинків. За даними поліції, він п'ять разів вистрілив у повітря, налякавши місцевих мешканців.

Про це повідомила поліція Києва, передає Новини.LIVE.

Поліція затримала стрільця в Києві

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці на вулиці Каунаській. До поліції звернувся місцевий житель, який повідомив про постріли біля багатоповерхівки. На місце одразу прибули слідчо-оперативна група та патрульні.

Затриманий підозрюваний. Фото: поліція Києва

Правоохоронці швидко встановили особу порушника та затримали його. Під час поверхневої перевірки у чоловіка виявили стартовий пістолет і три набої. Вилучену зброю та боєприпаси направили на експертизу. Як пояснив затриманий, він вирішив перевірити справність пістолета. Для цього, перебуваючи напідпитку, вийшов на подвір'я та здійснив п'ять пострілів угору.

Вилучений пістолет. Фото: поліція Києва

Наразі дізнавачі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

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