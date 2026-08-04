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Главная Киев Стрелял во дворе жилых домов: в Киеве сообщили о подозрении 42-летнему мужчине

Стрелял во дворе жилых домов: в Киеве сообщили о подозрении 42-летнему мужчине

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 09:15
В Киеве мужчина открыл стрельбу во дворе многоэтажных домов — ему предъявили подозрение
Полиция задерживает мужчину. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 42-летнему мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу во дворе жилых домов. По данным полиции, он пять раз выстрелил в воздух, напугав местных жителей.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Новини.LIVE.

Полиция задержала стрелка в Киеве

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы на улице Каунасской. В полицию обратился местный житель, который сообщил о выстрелах возле многоэтажного дома. На место сразу прибыли следственно-оперативная группа и патрульные.

Стрелял во дворе жилых домов: в Киеве сообщили о подозрении 42-летнему мужчине - фото 1
Задержан подозреваемый. Фото: полиция Киева

Правоохранители быстро установили личность нарушителя и задержали его. В ходе поверхностной проверки у мужчины обнаружили стартовый пистолет и три патрона. Изъятое оружие и боеприпасы направили на экспертизу. Как пояснил задержанный, он решил проверить исправность пистолета. Для этого, находясь в нетрезвом состоянии, он вышел во двор и произвел пять выстрелов вверх.

Стрелял во дворе жилых домов: в Киеве сообщили о подозрении 42-летнему мужчине - фото 2
Изъятый пистолет. Фото: полиция Киева

В настоящее время следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет.

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Как сообщали Новини.LIVE, вечером 13 июня в Ирпене Бучанского района произошла стрельба. На одной из улиц города мужчина открыл огонь в сторону прохожих. Впоследствии правоохранители разыскали и задержали нарушителя.

Киев стрельба полиция
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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