Тарифи на комуналку та проїзд: зміни у Києві з 1 серпня

Тролейбус везе пасажирів у столиці. Фото: Новини.LIVE

Олександр Шорохов Редактор

З 1 серпня 2026 року у Києві зміниться тариф на проїзд у маршрутках, а у громадському транспорті запровадять новий квиток. Тарифи на газ і електроенергію для населення залишаться без змін, а тариф на водопостачання може суттєво зрости.

Про це інформує Новини.LIVE.

Вартість проїзду у громадському транспорті Києві з 1 серпня

З 1 серпня у столиці не передбачено нового підвищення вартості проїзду. У місті й надалі діятимуть нові тарифи, які набрали чинності 15 липня.

Наразі у всьому громадському транспорті Києва (автобусі, метрополітені, трамваї, тролейбусі та фунікулері) діє тариф у 30 гривень за одну поїздку.

Громадяни, які регулярно користуються міським пасажирським транспортом, зможуть придбати місячні проїзні квитки зі знижками. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок – 30 грн за поїздку;

10–19 – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 поїздок – 25 грн.

Також передбачені місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 грн:

46 поїздок – 1 088 грн;

62 поїздки – 1 463 грн;

92 поїздки – 2 156 грн;

124 поїздки – 2 888 грн.

Для гостей столиці діятимуть безлімітні проїзні:

на 24 години – 375 грн;

на 48 годин – 563 грн;

на 72 години – 750 грн.

Крім того, у Києві з 1 серпня з'явиться новий проїзний квиток на 90 хвилин за 60 гривень. Він дозволить пасажирам здійснювати необмежену кількість пересадок між усім комунальним транспортом столиці. Протягом цього часу можна без додаткових плат змінювати транспорт: пересідати з автобуса на метро, трамвай, тролейбус чи фунікулер.

Вартість проїзду у маршрутках Києва з 1 серпня

У Києві з 1 серпня проїзд у більшості маршруток подорожчає до 25 гривень.

На коротких маршрутах, зокрема №240 та №241 на Лісовому масиві, вартість проїзду поки залишиться 20 гривень. Водночас більшість маршрутів працюватиме вже за новим тарифом.

Тарифи на водопостачання у Києві з 1 серпня

У столиці нові тарифи на водопостачання поки що не затвердили, але "Київводоканал" уже подав свої розрахунки до міської влади. Якщо їх погодять:

водопостачання коштуватиме 50,69 грн за 1 кубометр замість нинішніх 16,16 грн;

водовідведення — 38,21 грн замість 14,22 грн.

У такому разі загальний тариф зросте до 88,90 грн за кубометр. Це на 58,52 грн більше, ніж зараз.

Тариф на електроенергію у Києві з 1 серпня

Для побутових споживачів із 1 серпня тариф на електроенергію не зміниться. Кияни й надалі сплачуватимуть 4,32 грн за 1 кВт·год. Для власників двозонних лічильників також діятиме нічний тариф — 2,16 грн за 1 кВт·год у період із 23:00 до 07:00.

Станом на кінець липня уряд не повідомляв про зміну тарифу на електроенергію для населення з 1 серпня.

Ціни на газ у Києві з 1 серпня

Вартість природного газу для більшості побутових споживачів у серпні також залишиться без змін. Клієнти ГК "Нафтогаз України", які користуються річною фіксованою пропозицією, й надалі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, рішення про відтермінування підвищення вартості на водопостачання для киян пов'язане з тим, що влада не хоче одночасно збільшувати фінансове навантаження на мешканців столиці.

Також ми писали, що екскерівнику комунального підприємства "Плесо" повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів. Збитки для Києва сягнули понад 475 тисяч гривень.