Теплотраса на Теремках: у КМДА пояснили, чому немає альтернативи

Петро Пантелеєв та перекладач жестової мови. Фото: Новини.LIVE

Іванна Чайка редактор політичних новин

Роботи з прокладання теплотраси на Теремках залишаються призупиненими. Водночас альтернативного проєкту, який передбачав би інший маршрут тепломережі, наразі не існує. У КМДА планують додатково обговорити ситуацію з мешканцями та лише після цього визначатися з подальшими діями.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Теплотрасу на Теремках поки не будуватимуть

За словами Пантелеєва, роботи зупинили, щоб не посилювати напруження та провести додаткові консультації з жителями району. На завтра запланована зустріч з активістами, до якої хочуть долучити проєктантів, інженерів і представників підприємства-замовника.

"Провести додаткові консультації з мешканцями і далі вже приймати рішення. Поки що сказати щось більше ми не можемо. Завтра ми проведемо зустріч з активістами, запросимо проєктантів, представників замовника та інженерів, які повинні все розповісти й показати", — сказав він.

Посадовець зазначив, що окремої проєктної документації з альтернативним маршрутом теплотраси через Теремківську вулицю немає. Варіант прокладання мережі цією вулицею розглядався в межах нинішнього проєкту, однак від нього відмовилися через уже наявні під землею водопровідні, каналізаційні та електричні мережі.

"Не існує іншої проєктної документації, ніж та, яка є. Цей проєкт існував, він задумувався ще до війни. Сама ідея була, але тоді вона базувалася на економічних чинниках", — пояснив заступник голови КМДА.

За його словами, після початку повномасштабної війни економічні чинники перестали бути головним пріоритетом. Проєкт актуалізували з урахуванням безпекових питань та завершили підготовку документів для проходження державної експертизи.

Він також пояснив, чому варіант із Теремківською вулицею не обрали.

"У цій проєктній документації розглядалася вулиця Теремківська як можливий варіант прокладання мережі. Але там уже розташовані мережі водопроводу, каналізації, електрокабелі, і розмістити там ще й теплові мережі технічно складно", — зазначив Пантелеєв.

Що буде з деревами на Теремках

Окремо посадовець прокоментував питання озеленення території після завершення робіт. За його словами, безпосередньо над тепломережею висаджувати дерева не можна, однак для зелених насаджень можна використати прилеглі технологічні смуги.

"На самій теплотрасі садити дерева не можна. Але є достатньо великі смуги, які технологічно потрібні для того, щоб працювала техніка, робилися відповідні відвали. На цих територіях, де це дозволятимуть умови, можна висаджувати дерева", — пояснив він.

У КМДА пропонують спільно з мешканцями розробити проєкт відновлення озеленення після завершення будівельних робіт. Зокрема, йдеться про висадку вже дорослих дерев на територіях, де це дозволятимуть технічні умови.

Пантелеєв також повідомив, що, за наявною в нього інформацією, на території вже могли зрізати близько 200 дерев. Водночас він наголосив, що ця цифра не є остаточною.

"Ми не зрізали 600 дерев — це точно. За тією інформацією, яка була в мене, це близько 200 дерев. Але це не остаточна цифра", — сказав заступник голови КМДА.

Подальші рішення щодо робіт на Теремках планують ухвалити після зустрічі з активістами та додаткових консультацій із мешканцями.

Як писали Новини.LIVE, у Києві 8 серпня близько 200 людей вийшли на акцію протесту проти вирубки дерев у сквері "Теремки". Причиною стало будівництво резервної теплотраси, під час якого вже видалили дерева, зокрема столітні дуби. Після протесту роботи з вирубки призупинили до відкритого обговорення проєкту, яке заплановане на 11 серпня.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у КМДА спростували інформацію про те, що на Теремках дерева вирубують технікою, переданою Україні для ЗСУ. Там заявили, що екскаватори "Київзеленбуд" придбав у приватної компанії в межах господарської діяльності. У міській адміністрації наголосили, що дерева видаляють у межах будівництва теплової мережі, а після завершення робіт територію планують відновити.