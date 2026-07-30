Тимур Ткаченко став очільником Київської ОВА

Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Карина Приходько Редактор

Тимур Ткаченка очолив Київську обласну військову адміністрацію. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Як повідомляє Новини.LIVE, документ з'явився на сайті Офісу президента.

Призначення Ткаченка керівником Київської ОВА

"Призначити Ткаченка Тимура Фіруддіновича головою Київської обласної державної адміністрації", — повідомляється у документі № 676/2026.

Раніше він обіймав посаду керівника Київської міської військової адміністрації.

Скриншот допису указу Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 16 липня Зеленський звільнив Тимура Ткаченка з посади начальника КМВА. Він був на посаді з початку 2025 року.

Ткаченко підбив підсумки роботи в КМВА та звернувся до місцевих жителів. За його словами, стійкість Києва є заслугою тисяч звичайних киян, які щодня працюють заради безпеки міста.

Водночас тимчасовим очільником КМВА став Андрій Ткачов. До призначення він працював у Державній службі України з безпеки на транспорті.