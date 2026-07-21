Після звільнення Ткаченка КМВА тимчасово очолив його перший заступник Андрій Ткачов

Тимчасовий очільник КМВА Андрій Ткачов. Фото: пресслужба КМВА

У Київській міській військовій адміністрації з'явився тимчасовий керівник. Обов'язки начальника КМВА виконуватиме перший заступник Андрій Ткачов. Він приступив до виконання повноважень після звільнення попереднього очільника адміністрації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розпорядження.

Розпорядження Андрія Ткачова. Фото: скриншот

Після звільнення Ткаченка КМВА тимчасово очолив його перший заступник

Згідно з розпорядженням, Ткачов тимчасово виконуватиме обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації.

"З метою забезпечення безперервної діяльності Київської міської військової адміністрації приступаю з 17 липня 2026 року до тимчасового виконання обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації згідно з Розподілом обов’язків між начальником Київської міської військової адміністрації, першими заступниками начальника Київської міської військової адміністрації та заступниками начальника Київської міської військової адміністрації, затвердженим 8 травня 2026 року", — йдеться в розпорядженні Ткачова.

До призначення в адміністрацію Ткачов працював у Державній службі України з безпеки на транспорті, де очолював Департамент державного контролю. У 2015–2021 роках він брав участь у реформуванні Національної поліції, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році добровільно приєднався до Сил оборони України.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Тимура Ткаченка на посаді начальника Київської міської військової адміністрації. Документ під номером 615 від 16 липня був опублікований на сайті Офісу президента та набув чинності з моменту оприлюднення.

Після звільнення Ткаченко виступив із публічним зверненням, у якому подякував усім, хто продовжує підтримувати Київ в умовах повномасштабної війни. Він наголосив, що місто залишається стійким завдяки щоденній праці та відповідальності тисяч його жителів, які роблять усе можливе для безпеки столиці.