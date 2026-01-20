В яких районах Києва найгірша ситуація зі світлом

Люди гріються та заряджають телефони у "Пункті незламності". Фото: ДСНС/Telegram

Наразі найгірша ситуація зі світлом, теплом та водою після масованого удару РФ по Києву у двох районах столиці. Йдеться про Деснянський та Печерський райони.

Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 20 січня.

Ситуація зі світлом та водою у Києві після атаки РФ

Речниця КМВА зазначила, що сьогоднішній удар РФ по Києву був знову спрямований саме по системах життєзабезпечення міста та критичній інфраструктурі.

За її інформацією, ситуація в районах столиці наступна:

Деснянський район — майже 100% будинків без тепла і світла;

Печерський район — майже 100% будинків без холодного водопостачання, також проблеми з електроенергією;

Голосіївський, Дарницький та Соломʼянський райони — близько 40% споживачів без теплопостачання.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, за наслідками атаки 9 січня з тих будинків, які залишилися непідключеними, вже залишилось менше десятка до теплопостачання, саме до мережі. Стосовно сьогоднішньої атаки, ворог знову цинічно атакував саме системи життєзабезпечення міста та критичну інфраструктуру. Найгірша ситуація наразі фіксується в Деснянському районі.

Там майже 100% будинків без тепла, без світла. І в Печерському районі, одна з найскладніших ситуацій, там також майже 100% будинків без холодного водопостачання. Також проблеми з електроенергією фіксуються саме в Печерському районі", — розповіла речниця.

Водночас Поп попередила, що через морози та тривалу відсутність комунікацій у частині будинків будуть зливати системи теплопостачання, щоб запобігти масовому замерзанню труб.

"Також важливо зазначити, що після цієї атаки одна людина постраждала в Дніпровському районі, вона наразі перебуває в лікарні", — поінформувала речниця КМВА.

А також додала, що у столиці розгортають Пункти обігріву ДСНС та Пункти незламності.

Як відомо, що нині у Києві вже понад 1300 Пунктів незламності, додатково працює близько 100 Пунктів обігріву.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами — лунали потужні вибухи.

Також цієї ночі загарбники атакували Дніпро — на місто летіла балістика.