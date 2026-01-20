Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ В КМВА відповіли, де в столиці найгірша ситуація після атаки

В КМВА відповіли, де в столиці найгірша ситуація після атаки

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 12:34
В яких районах Києва найгірша ситуація зі світлом
Люди гріються та заряджають телефони у "Пункті незламності". Фото: ДСНС/Telegram

Наразі найгірша ситуація зі світлом, теплом та водою після масованого удару РФ по Києву у двох районах столиці. Йдеться про Деснянський та Печерський райони.

Про це розповіла речниця КМВА Катерина Поп в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 20 січня.

Реклама
Читайте також:

Ситуація зі світлом та водою у Києві після атаки РФ

Речниця КМВА зазначила, що сьогоднішній удар РФ по Києву був знову спрямований саме по системах життєзабезпечення міста та критичній інфраструктурі.

За її інформацією, ситуація в районах столиці наступна:

  • Деснянський район — майже 100% будинків без тепла і світла; 
  • Печерський район — майже 100% будинків без холодного водопостачання, також проблеми з електроенергією; 
  • Голосіївський, Дарницький та Соломʼянський райони — близько 40% споживачів без теплопостачання.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня, за наслідками атаки 9 січня з тих будинків, які залишилися непідключеними, вже залишилось менше десятка до теплопостачання, саме до мережі. Стосовно сьогоднішньої атаки, ворог знову цинічно атакував саме системи життєзабезпечення міста та критичну інфраструктуру. Найгірша ситуація наразі фіксується в Деснянському районі. 

Там майже 100% будинків без тепла, без світла. І в Печерському районі, одна з найскладніших ситуацій, там також майже 100% будинків без холодного водопостачання. Також проблеми з електроенергією фіксуються саме в Печерському районі", — розповіла речниця.

Водночас Поп попередила, що через морози та тривалу відсутність комунікацій у частині будинків будуть зливати системи теплопостачання, щоб запобігти масовому замерзанню труб.

"Також важливо зазначити, що після цієї атаки одна людина постраждала в Дніпровському районі, вона наразі перебуває в лікарні", — поінформувала речниця КМВА.

А також додала, що у столиці розгортають Пункти обігріву ДСНС та Пункти незламності.

Як відомо, що нині у Києві вже понад 1300 Пунктів незламності, додатково працює близько 100 Пунктів обігріву.

Нагадаємо, що у ніч проти 20 січня російські окупанти атакували Київ ракетами та дронами — лунали потужні вибухи.

Також цієї ночі загарбники атакували Дніпро — на місто летіла балістика.

Київ обстріли війна в Україні атака столиця КМВА
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації