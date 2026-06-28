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Головна Київ Ткаченко підтримав встановлення пам’ятника Мазепі та розкритикував ідею Кличка

Ткаченко підтримав встановлення пам’ятника Мазепі та розкритикував ідею Кличка

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 19:03
Ткаченко підтримав рішення щодо Мазепи і різко висловився про проєкт Кличка
Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтримав рішення щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка в центрі столиці. Він наголосив, що такі символи мають бути пріоритетом для міського простору.

Про це Ткаченко написав у своїй соцмережі, передає Новини.LIVE.

Позиція Ткаченка щодо пам’ятника Мазепі

За словами посадовця, Мазепа є важливою постаттю української історії, яка символізує боротьбу за державність.

"У центрі Києва має стояти Мазепа, а не банальний фонтан Кличка", — заявив він.

Ткаченко зазначив, що повністю підтримує ініціативу президента щодо встановлення пам’ятника гетьману на бульварі Тараса Шевченка.

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"Як киянин, повністю підтримую рішення Президента щодо встановлення пам’ятника гетьману Івану Мазепі на бульварі Тараса Шевченка", — додав він.

Ткаченко підтримав встановлення пам’ятника Мазепі та розкритикував ідею Кличка - фото 1
Погруддя Івана Мазепи в Києво-Печерській Лаврі. Фото: ОП

Критика попереднього проєкту

Очільник КМВА розкритикував попередні плани міської влади, які передбачали встановлення фонтану замість пам’ятника історичній постаті.

"Замість постаті, яка символізує боротьбу за українську державність, Кличко та мерія пропонували киянам просто черговий фонтан", — зазначив Ткаченко.

Він наголосив, що в центрі столиці мають з’являтися символи національної ідентичності, а не декоративні об’єкти.

"У центрі столиці мають з’являтися не безликі декоративні об’єкти, а символи української історії та нашої ідентичності", — підсумував він.

Ткаченко підтримав встановлення пам’ятника Мазепі та розкритикував ідею Кличка - фото 2
Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

Новини.LIVE повідомляли, що Президент Володимир Зеленський підписав указ, який започатковує підготовку до відзначення тисячоліття Києво-Печерської лаври. Документ передбачає реставрацію та збереження десятків об’єктів культурної спадщини, музейних колекцій і споруд на території святині.

Новини.LIVE інформували, що у Дарницькому районі Києва після нічного ракетного удару РФ зафіксовано пошкодження на кількох локаціях, виникли пожежі та виявлено небезпечні уламки. Вибухотехніки поліції спільно з піротехніками ДСНС вилучили бойову частину ворожої ракети поблизу житлових будинків.

Володимир Зеленський Іван Мазепа Тимур Ткаченко
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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