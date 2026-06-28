Ткаченко поддержал решение по поводу Мазепы и резко высказался о проекте Кличко

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко поддержал решение об установке памятника гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко в центре столицы. Он подчеркнул, что такие символы должны быть приоритетом для городского пространства.

Об этом Ткаченко написал в своей социальной сети, передает Новини.LIVE.

Позиция Ткаченко по поводу памятника Мазепе

По словам чиновника, Мазепа является важной фигурой украинской истории, символизирующей борьбу за государственность.

"В центре Киева должен стоять Мазепа, а не банальный фонтан Кличко", — заявил он.

Ткаченко отметил, что полностью поддерживает инициативу президента по установке памятника гетману на бульваре Тараса Шевченко.

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"Как киевлянин, полностью поддерживаю решение президента об установке памятника гетману Ивану Мазепе на бульваре Тараса Шевченко", — добавил он.

Погрудье Ивана Мазепы в Киево-Печерской Лавре. Фото: ОП

Критика предыдущего проекта

Глава КМВА раскритиковал предыдущие планы городских властей, которые предусматривали установку фонтана вместо памятника исторической личности.

"Вместо фигуры, символизирующей борьбу за украинскую государственность, Кличко и мэрия предлагали киевлянам просто очередной фонтан", — отметил Ткаченко.

Он подчеркнул, что в центре столицы должны появляться символы национальной идентичности, а не декоративные объекты.

"В центре столицы должны появляться не безликие декоративные объекты, а символы украинской истории и нашей идентичности", — подытожил он.

Заявление Тимура Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

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