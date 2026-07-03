Ткаченко звинуватив підлеглих Кличка у перешкоджанні роботі КМВА

Тимур Ткаченко. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що підлеглі міського голови Києва Віталія Кличка нібито перешкоджають роботі Ситуаційного центру КМВА. За його словами, причиною стала відмова офіцеру центру в доступі до внутрішньої парковки будівлі КМДА.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Ткаченко заявив про перешкоди в роботі Ситуаційного центру

За словами очільника КМВА, офіцеру Ситуаційного центру, який координує інформацію про наслідки російських атак та взаємодіє з ДСНС, поліцією, військовими й іншими службами, відмовили у в'їзді на внутрішню парковку КМДА.

Ткаченко наголосив, що йдеться про оперативну службу, співробітники якої часто прибувають на роботу в нічний час, тому можливість швидкого доступу до будівлі є важливою для виконання службових обов'язків.

Начальник КМВА стверджує, що рішення пов'язане не з організацією роботи парковки, а з конфліктом між міською владою та військовою адміністрацією.

Водночас він заявив, що окремі паркомісця, за його словами, залишаються закріпленими за колишніми посадовцями, хоча вони вже не працюють у міській владі.

Заява Тимура Ткаченка. Фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Нагадаємо

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про системні перешкоди у прийнятті управлінських рішень у столиці. Він звинуватив міського голову Києва Віталія Кличка у політичному тиску та саботажі. За його словами, це нібито призвело до зриву виконання завдань, порушення законодавства та зниження довіри з боку бізнесу.

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