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Головна Київ У Дарницькому районі столиці завершили пошукові роботи після удару РФ

У Дарницькому районі столиці завершили пошукові роботи після удару РФ

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2026 16:32
У Києві завершили пошук людей під завалами дев'ятиповерхівки
Рятувальники розбирають завали. Фото: ДСНС

У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи у дев'ятиповерховому житловому будинку, який був зруйнований внаслідок масованої російської атаки. Надалі на місці тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомили у ДСНС, передає Новини.LIVE.

Результати пошуково-рятувальної операції у Дарницькому районі

За інформацією рятувальників, із-під завалів зруйнованої багатоповерхівки деблокували тіла 10 загиблих. Загалом унаслідок російського обстрілу столиці загинули 30 людей.

У Дарницькому районі столиці завершили пошукові роботи після удару РФ - фото 1
Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Водночас роботи з ліквідації наслідків атаки тривають ще на трьох локаціях у Дарницькому районі. Там фахівці продовжують демонтаж аварійних конструкцій та очищення території від будівельного сміття.

У Дарницькому районі столиці завершили пошукові роботи після удару РФ - фото 2
Розбір завалів. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що рятувальники й комунальні служби продовжують працювати на місцях руйнувань, аби якнайшвидше усунути наслідки чергового російського удару по столиці.

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Як повідомляли Новини.LIVE, після масованої російської атаки на Київ у ніч проти 2 липня в лікарнях залишаються постраждалі дорослі та діти. За словами медиків, стан частини госпіталізованих вдалося стабілізувати, однак кілька людей досі вважаються безвісти зниклими.

Київ ДСНС атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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