СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів складів у Вишневому

Ліквідація наслідків трагедії у Вишневому. Фото: Київська ОВА

Служба безпеки України 16 липня затримала генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. За даними слідства, вони допустили зберігання вибухонебезпечних матеріалів у непридатних ангарах, розташованих поруч із житловими будинками.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ затримала керівників підприємства у Вишневому

У СБУ зазначили, що після російського ракетного удару 6 липня виникла масштабна пожежа та багатогодинна детонація боєприпасів. Склади використовувалися без необхідних дозвільних документів і не відповідали вимогам безпеки.

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, трагедія забрала життя семи людей, ще 29 осіб дістали поранення, понад 600 мешканців евакуювали, а руйнувань зазнали 13 гектарів житлової забудови.

"Російська ракета стала першопричиною, але масштаб подальшої детонації та її наслідків визначило саме нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів і безпеки людей", — наголосив Кравченко.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Обом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Також слідство перевіряє, чи не було витоку інформації про місце зберігання боєприпасів на користь РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, після вибухів боєприпасів у Вишневому на Київщині у суспільстві виникли питання щодо належності об'єкта та відповідальності за його функціонування. У зв'язку з цим Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну позицію щодо інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що після трагедії у Вишневому відповідальність мають понести всі посадовці, чиї дії або бездіяльність призвели до тяжких наслідків. Після цього АТ "Українська оборонна промисловість" повідомило про кадрові рішення щодо керівництва підприємства.