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Головна Київ Трагедія у Вишневому: СБУ затримала директора оборонного підприємства та його заступника

Трагедія у Вишневому: СБУ затримала директора оборонного підприємства та його заступника

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 16:56
СБУ затримала керівників оборонного підприємства після вибухів складів у Вишневому
Ліквідація наслідків трагедії у Вишневому. Фото: Київська ОВА

Служба безпеки України 16 липня затримала генерального директора одного з оборонних підприємств та його заступника у справі про детонацію боєприпасів на складах у Вишневому Київської області. За даними слідства, вони допустили зберігання вибухонебезпечних матеріалів у непридатних ангарах, розташованих поруч із житловими будинками.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

СБУ затримала керівників підприємства у Вишневому

У СБУ зазначили, що після російського ракетного удару 6 липня виникла масштабна пожежа та багатогодинна детонація боєприпасів. Склади використовувалися без необхідних дозвільних документів і не відповідали вимогам безпеки.

Трагедія у Вишневому: СБУ затримала директора оборонного підприємства та його заступника - фото 1
Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

За словами генерального прокурора Руслана Кравченка, трагедія забрала життя семи людей, ще 29 осіб дістали поранення, понад 600 мешканців евакуювали, а руйнувань зазнали 13 гектарів житлової забудови.

"Російська ракета стала першопричиною, але масштаб подальшої детонації та її наслідків визначило саме нехтування базовими правилами зберігання боєприпасів і безпеки людей", — наголосив Кравченко.

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Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Обом фігурантам повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Також слідство перевіряє, чи не було витоку інформації про місце зберігання боєприпасів на користь РФ.

Як повідомляли Новини.LIVE, після вибухів боєприпасів у Вишневому на Київщині у суспільстві виникли питання щодо належності об'єкта та відповідальності за його функціонування. У зв'язку з цим Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив офіційну позицію щодо інциденту.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявив, що після трагедії у Вишневому відповідальність мають понести всі посадовці, чиї дії або бездіяльність призвели до тяжких наслідків. Після цього АТ "Українська оборонна промисловість" повідомило про кадрові рішення щодо керівництва підприємства.

СБУ Київська область Руслан Кравченко
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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